Gull er et metall de fleste av oss har et forhold til, enten det er snakk om en enkel giftering på fingeren eller gullbarene man bare har sett på TV.

Gullprisen stiger tradisjonelt ved hendelser, som globale pandemier, som skaper stor usikkerhet i finansmarkedet.

Det er også tilfellet nå for tiden, forteller Halvor Mehlum, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Nylig snakket han om hvordan verdensøkonomien påvirker gullprisene i radioprogrammet Studio 2 i NRK P2.

– Et byks

I løpet av de siste seks månedene har man, ifølge Goldprice.org, sett en prisøkning på 16,14 prosent.

Prisene varierer kontinuerlig, men i juli viser tall fra nettstedet en pris på drøye 58.000 amerikanske dollar per kilo gull. Det utgjør nærmere 550.000 norske kroner.

Man må tilbake til 2013 for å se lignende tall.

– Gullprisene holdt seg stabile på åtti- og nittitallet, før de steg med et byks på begynnelsen av 2000-tallet. Senere har det holdt seg jevnt høyt, men nå er prisene historisk høye, sier han.

Hans Mehlum, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Foto: Universitetet i Oslo

Mehlum er forsiktig med å komme med en konkret anbefaling om når det lønner seg å selge gull.

– Spørsmålet blir jo hvor gullprisene skal videre. Om man tror bekymringen for korona er overdrevet, vil det jo være naturlig på selge nå. Om man mener at folk fortsatt ikke har skjønt hvor alvorlig dette er, kan man godt sitte på gullet sitt, sier professoren.

Hva som skjer med prisene fremover, er det ifølge Mehlum nærmest umulig å spå.

– Det er ikke alle som er enige i at prisene skal ned igjen. Da hadde den allerede gått ned, mener han.

Om du bestemmer deg for å selge gullsmykkene dine, anbefaler han uansett å sjekke med flere aktører.

– Det finnes mange som kjøper gull. Det er nok lurt å sjekke prisen på gullbørsen først, og hva det faktisk er verdt teknisk sett. Gullprisene står listet opp flere steder på nettet.

Selger når man trenger penger

Hos Gullsmed Pettersen & Snoek AS i Porsgrunn merket de en større pågang fra privatpersoner som ønsket å selge det gamle gullet sitt før sommeren.

Daglig leder, Richard Snoek, tror imidlertid det handlet mer om at folk trengte ekstra penger til ferien enn at gullprisene er rekordhøye.

– Folk flest finner frem de gamle smykkene når de trenger penger, mener han.

Gull kommer i mange varianter. Skal du selge gullsmykker som privatperson, er det med visse unntak vekt og renhet du får betalt for. Ikke merke eller design. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Han tror heller ikke koronakrisen står for prisøkningen alene.

– Det er jo verdensøkonomien som styrer gullprisene. Slik har det alltid vært. Dette handler nok om mer enn korona, mener han.

Gullsmedene betaler i utgangspunktet kun for vekten på gullet, og hvor rent metall det dreier seg om. Ikke design eller merke. Brorparten av gullet blir nemlig smeltet.

I tillegg skal alle aktørene som kjøper gull, sitte igjen med en fortjeneste. Behandlingen av gullet har også en kostnad som må trekkes fra.

– Vi må huske at et smykke har produksjonskostnader som går tapt ved innlevering. Samtidig får du jo mer for gullet nå enn du gjorde for noen år tilbake, sier han.

Anbefaler ikke å investere

Uavhengig av om du er pessimist eller optimist på verdensøkonomiens vegne, anbefaler ikke professoren privatpersoner å investere i gull om de ser for seg en kortsiktig gevinst.

For selv om det utvilsomt er trygt, og noen har tjent gode penger de siste syv årene, gir det som regel ikke veldig god avkastning, mener han.

Gull går aldri av moten, men Hans Mehlum, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, vil ikke anbefale det som investering. Foto: Sebastian Derungs / AFP

– Problemet med gull er jo at du ikke får noen avkastning underveis. På en eiendom får du husleie hver måned, men gullet bare ligger der. Jeg ville ikke anbefalt noen å plassere formuen sin i gull, sier Mehlum.