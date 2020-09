Hit drar Oslo-innbyggere for boligkupp

I mai dro den lille familien med flyttelasset fra stive boligpriser i hovedstaden til kystbyen Holmestrand nord i Vestfold.

Etter å ha leid i Oslo, fikk de her råd til å kjøpe seg hus med hage.

– Med et lite barn fikk jeg behov for mer natur og mer plass, sier Eline Fahret Born.

Huset de fant i Holmestrand var mer enn de hadde håpet på.

– Vi fikk veldig mye for pengene, og veldig mye mer enn vi hadde forventet. Både beliggenheten og utsikten her er fantastisk.

Men det var avgjørende at de kunne pendle til jobbene i Oslo og lett kunne å holde kontakten med venner der.

De valgte også bevisst å kjøpe bolig i nærheten av heisen.

– Ja, det er bare fem minutter å gå. Jeg hadde blitt i Oslo om vi ikke hadde funnet den løsningen.

Fjellheisen og den nye jernbanestasjonen har betydd mye for pendlerne etter at den ble åpnet i desember 2016. Foto: Berit Heggholmen / NRK

Holmestrand på topp fire

Kragerø er kommunen hvor boligprisene øker mest i Norge, med en prisøkning på 15,4 prosent. Bak følger Vefsn, Halden og Holmestrand, som har hatt en prisøkning på 7,4 prosent de siste 12 månedene, viser tall fra Eiendom Norge.

Folk fra Oslo har nå kastet øynene sine på vestfoldbyen i jakten på boligkupp.

Stein Erik Lie i Proaktiv Eiendomsmegling sier de fleste boligkjøperne kommer fra Oslo. Foto: Kurt Inge Dale / NRK

– Det er stor pågang og mange på visning. Du får mye mer for pengene enn du gjør i Oslo, Asker, Bærum og Drammen, sier Stein Erik Lie, daglig leder i Proaktiv Eiendomsmegling.

De fleste som kjøper er barnefamilier som ønsker å bo nær fjellheisen og toget videre til Oslo. Samtidig er det skole og barnehage i nærheten.

– Vi ser at det blir et press på prisen. De øker ganske raskt ved å ha en større kjøpergruppe enn vi hadde før. Folk selger gjerne en treroms i Oslo og kjøper en fin enebolig i Holmestrand.

Trenger startlån

Mens Oslo-folk kan glede seg over å kunne kjøpe større i Holmestrand, er det verre for folk i byen å komme inn på boligmarkedet.

For å hjelpe setter Holmestrand kommune årlig av 70 millioner kroner som unge kan få i startlån, og pengene blir lånt ut hvert år.

– Det er uvurderlig viktig, for ikke alle har en foreldrebank i ryggen. Da er startlånet gull verdt, sier ordfører Elin Gran Weggesrud (Ap) i Holmestrand.

SV-leder Audun Lysbakken sier staten må legge til rette for boliger som ikke er markedsstyrt. Foto: Helena Rønning / NRK

SV krever at det bygges flere boliger for folk med vanlig lønn. Dette kan være at en leier og gradvis kjøper seg opp i boligen, eller som i Danmark der en hel sektor med boliger kan leies over lang tid.

– Vi er nødt til å bygge ut på andre premisser enn bare business og marked, sier SV-leder Audun Lysbakken.