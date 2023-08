Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Herøya Arbeiderforening har gjort seg til mangemillionærer på hytteutleige på Bjørkøya i Porsgrunn.

Arbeidarforeninga har tent nesten 10 millionar på utleige dei siste to åra.

Fellesforbundet-slugger reagerer på at LO ikkje engasjerer seg.

LO meiner det ikkje er noko stort problem med kommersiell drift.

Megler fortel om ellevill marknadspris på eigedommen.

– Basert på talet på medlemmer er vi sannsynlegvis den rikaste fagforeininga i landet, seier Tor-Morten Thorsen.

Han leier Herøya Arbeiderforening (HAF), som i 1953 kjøpte Bjørkøya i Porsgrunn og seinare starta med hytteutleige.

Dei siste åra har alle, uavhengig medlemskap, kunna leige hytte her.

Berre dei siste to åra har arbeidarforeininga tent nesten 10 millionar på utleige av hyttene på øya.

Bjørkøya ligg i Eidangerfjorden i Porsgrunn og er eit populært utfartsmål for turistar og lokalbefolkninga i sommarhalvåret.

Tor-Morten Thorsen i Herøya Arbeiderforening går ut frå at han leier den rikaste fagforeininga i landet. Foto: Anne Lognvik / NRK

Fellesforbundet-slugger reagerer

Den mangeårige kjempa i Fellesforbundet i Telemark, Arne Hagen, stussar over at LO ikkje involverer seg i den kommersielle hytteutleiga.

– Det er litt merkeleg at HAF kan halde på på denne måten, utan at LO engasjerer seg. Eg synest det er bra at det blir offentleg kjent at arbeidarforeininga skor seg på denne måten, seier Hagen.

Han har vore ei sterk stemme i Fellesforbundet sidan fagforbundet såg dagens lys i 1988.

Før det var han ei klar røyst i Norsk bygningsarbeidarforbund i Grenland.

– LO bør ha ein tydeleg politikk på denne typen kommersiell drift i regi av ei fagforeining. Det bør vere klare retningslinjer for korleis midlane skal forvaltast, ikkje minst til det beste for medlemmene i foreininga, seier Hagen.

Informasjonstavle på Herøya Arbeiderforenings hytte frå 1950-talet. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

LO: Ikkje noko stort problem

Informasjonssjef Trond Gram i LO ser ikkje noko stort problem med at ei fagforeining byggjer opp eigenkapital til klubbkassa ved hjelp av utleige av eigen eigedom.

– Bør fleire gjere som Herøya Arbeiderforening og satse kommersielt for å berike fagforeininga og styrkje klubbkassa?

– Det må nesten bli opp til kvar enkelt fagforeining korleis dei ønskjer å disponere fellesskapsmidla. Dei fleste fagforeiningar har over tid selt feriestadene sine. Når Herøya Arbeiderforening har oppgradert feriestaden, tek dei i alle fall vare på historia, seier Trond Gram.

Han legg til at det må vere opp til forbunda å forme ut eventuelle reglar.

Herøya Arbeiderforenings historie Ekspander/minimer faktaboks Herøya Arbeiderforenings historie Herøya Arbeiderforening (HAF) vart stifta 17. juni 1929 med Arthur J. Berby som formann.

Ved oppstarten hadde foreininga 168 medlemmer.

No er det til om lag 1800 medlemmer kor ein stad mellom 1000 og 1100 er aktive. Dei andre er pensjonistar.

Våren 1931 fekk Herøya Arbeiderforening ein sentral plass i det nasjonale nyheitsbiletet.

Tarifforhandlingane enda med ein lockout som var årsaka til det berykta Menstadslaget.

8. juni braka arbeidarar saman med politiet på jordene ved Hydros anlegg på Menstad. Dåverande forsvarsminister Vidkun Quisling sende krigsskip oppover Porsgrunnselva for å hjelpe.

Herøya Arbeiderforening var gjennom mange år ein av dei mektigaste fagforeiningane i landet. I Norsk Hydros velmaktdagar hadde arbeidarforeininga stor gjennomslagskraft.

I 1982 sørgde HAF for at ingen verken vart permitterte eller oppsagde då bedrifta moderniserte magnesiumproduksjonen. Kjelde: heroyaarbeiderforening.no

Fornøgde leigarar

På terrassen utanfor ei høgst moderne hytte på Bjørkøya sit Kai-Henning Olsen og Andrea Aasmoe Mathy og nyt sola over ein kaffikopp.

Andrea Aasmoe Mathy, Kai-Henning Olsen og barna hans Hanna og Olai Gorudvollen Olsen storkoser seg på Bjørkøya. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Olsen har ingen problem med at feriepengane bidreg til å finansiere ei fagforeining.

– Vi synest dette er ein veldig fin måte å feriere på. At vi leiger av ei arbeidarforeining framfor nokre private, synest eg er heilt i orden.

Millioninntekter under pandemien

Det er ingen tvil om at kjøpet av Bjørkøya har vorte ei gullgruve for Herøya Arbeiderforening.

Dei to siste åra har fagforeininga fått inn høvesvis 4,5 og 4,6 millionar kroner.

Eigenkapitalen er grunnsolid og var på nærare 50 millionar kroner ved årsskiftet.

– Det meste av eigenkapitalen er bunden opp i eigedommen på Bjørkøya, så det er klart at viss du tenkjer marknadspris er den reelle verdien langt høgare, erkjenner Tor-Morten Thorsen.

Ellevill marknadspris

Eigedomsmeklar Henrik Tangen i Krogsveen er ikkje i tvil.

– Ja, den reelle verdien er heilt klart mykje, mykje høgare enn 50 millionar, seier Tangen, som tidleg på 2000-talet hjelpte HAF med å selje nokre av dei eldre hyttene.

Eigedomsmeklar Henrik Tangen i Krogsveen. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Gjeldssituasjonen gir neppe grunn til bekymring i Herøya Arbeiderforening.

Den totale gjelda er på snaue 400.000 kroner, og dei har ei kassebehaldning på over 14,3 millionar kroner.

HAF-leiar Tor-Morten Thorsen tek likevel ikkje av.

– Det vi tener på hytteutleiga går med til drift og vedlikehald av hyttene og eigedommen generelt. Vi har også lønnsutgifter til vaktmeister og sekretæren i foreininga. Noko av overskotet går også med til å styrkje eigenkapitalen.