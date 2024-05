Her svever han med verdens største norske flagg: – Majestetisk

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Grenland Fallskjermklubb overrasket innbyggerne i Skien på 17. mai med et norsk flagg på 300 kvadratmeter i luften.

Hopper Ole Bjørn Bjørge beskrev opplevelsen som majestetisk og sa det var flott å fly over Skien på nasjonaldagen.

Det er strenge krav for sikkerhet som må oppfylles for å kunne hoppe med flagget, som veier opp mot 50 kilo.

Vetle Halvorsen i Grenland Fallskjermklubb håper at himmelflagget bidro til en hyggelig og unik start på dagen for innbyggerne i Skien.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

I dag vifter vi med flaggene, men de fleste er nok en god del mindre enn det innbyggerne i Skien fikk se på 17. mai i år.

Et norsk flagg på hele 300 kvadratmeter viste seg på himmelen. Verdens største, mener Grenland Fallskjermklubb.

– Det er flott å fly over Skien på en dag som denne, sier fallskjermhopper Ole Bjørn Bjørge.

– Majestetisk

Hoppet var godt planlagt i forkant, men det kom som en overraskelse på de som feiret 17. mai i Skien sentrum.

– Vi håper at det var en fantastisk opplevelse for alle som var på bakken, sier Bjørge.

Et spektakulært syn i Skien. Foto: Grenland Fallskjermklubb

Fint vær var avgjørende for fallskjermklubbens grandiose plan, og værgudene skuffet ikke. Blå himmel, strålende sol og omtrent ingen vind gjorde at hoppet kunne gjennomføres.

Fra lufta så Bjørge blant annet utover Skiensvassdraget og Gaustatoppen.

– Fantastisk utsikt over vakre Telemark. Det var majestetisk, sier han.

50 kilo tungt

Etter at han hadde flydd noen runder over Skien sentrum, landet han i Lundedalen.

– Mange strømmet til rundt landingsområdet. Det var stormende jubel.

Her lander Bjørge med norgesflagget. Du trenger javascript for å se video. Her lander Bjørge med norgesflagget.

Det er strenge sikkerhetskrav som må oppfylles for å kunne hoppe med flagget.

Vetle Halvorsen i Grenland Fallskjermklubb forteller at de som var med på 17. mai-hoppet har flere tusen fallskjermhopp bak seg.

– Vi møtte opp to timer før hoppet i dag for å planlegge med alle involverte, både bakkepersonell, hoppere og pilot, sier han.

I tillegg er flagget nokså tungt. Det veier opp imot 50 kilo, ifølge Bjørge.

Gjengen som hoppet ut av flyet over Skien, fra venstre: Atle Aasgard, Ole Bjørn Bjørge, Vetle Halvorsen, Thoralf Bjørge og Geir Forsberg. Foto: Grenlands Fallskjermklubb

Unik start på dagen

Halvorsen forteller at det digre flagget ble lagd for en del år siden, og at hoppet har blitt gjort før, men ikke på nasjonaldagen.

– Det er gøy å gjøre noe for folk i Grenland, og spesielt på 17. mai, sier han.

Han håper at himmelflagget ble en hyggelig og unik start på dagen, før barnetoget i Skien sentrum.

– Dette er ikke noe man gjør hver dag, fastslår Halvorsen.