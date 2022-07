Her bodde 29 hunder under elendige forhold. Nå er halvparten avlivet

Aksjonen ble gjennomført for noen uker siden, på en gård som ligger øde til i Hovin.

Eieren av hundene er siktet for brudd på dyrevelferdsloven.

I utgangspunktet ble åtte hunder avlivet etter aksjonen, men senere ble det altså besluttet at ytterlige seks hunder skulle avlives. Det bekrefter Mattilsynet torsdag.

Eieren av hundene sier til NRK at hun mener dyra har hatt det bra hos henne, og at hun har god kompetanse innen dyrehold.

Plassert i fosterhjem

På en pressekonferanse onsdag opplyste politiet at nærmere 30 hunder ble tatt i forvaring under den omfattende aksjonen.

De beskrev forferdelige forhold for dyrene på det nedslitte småbruket, som ikke har innlagt vann.

Hundene hadde få muligheter for skygge, i tillegg var det mye avføring på området.

Enkelte steder sto det skruer og spiker opp av materialer. Det var også dårlig inngjerding.

En hund hadde åpne sår under tilsynet, og ble derfor besluttet avlivet på stedet.

Flere av hundene ble plassert i fosterhjem, noe som endte med dramatikk i Porsgrunn tidligere i uken.

To av de aktuelle hundene rømte nemlig fra sitt midlertidige hjem, og gikk til angrep på en tilfeldig hund og hennes eier.

Den ene ble skutt like etter, mens den andre først ble bedøvd og senere avlivet etter en større politiaksjon i Porsgrunns gater.

Vanskelige å håndtere

Fagrådgiver for dyrevelferd i Mattilsynet, Gry Bø, sier de nå har bestemt at dyrene ikke kan tilbakeføres til eier.

Gry Bø i Mattilsynet opplyser at flere hunder må avlives etter aksjonen i Hovin. Foto: Herman Omland / NRK

Hun opplyser at noen av hundene som er avlivet hadde dårlig helse. I tillegg har de vært vanskelig å hanskes med.

– Når det er store sterke hunder som er veldig vanskelig å håndtere, så mente vi at det beste for hundene og for saken var avliving, sier hun til NRK.



15 hunder har blitt undersøkt av veterinær og blir fulgt opp i midlertidige fosterhjem.

– Vi får tilbakemelding om at de slapper godt av og har roet seg ned. De fungerer relativt greit i disse fosterhjemmene, sier Bø.

Dømt flere ganger

Ifølge Varden ble 220 drektige sau avlivet hos kvinnen i 2018. De gikk utendørs i desember, og Mattilsynet mente de var underernært. Sauene skal ha vært sterkt angrepet av parasitter.

Kvinnen ble den gang dømt til fengsel i 120 dager.

For flere år siden ble hun ifølge avisa Glåmdalen fradømt retten til dyrehold i Sverige.

Årsaken var mangelfull fôring av en hel sauebesetning fra oktober 2010 til mars 2011.

Godt i gang med etterforskningen

Politiadvokat Bjørn Bakko i Sørøst politidistrikt sier de er godt i gang med etterforskningen av saken.

Politiet rykket ut med flere patruljer da de to hundene herjet rundt i Porsgrunns gater mandag denne uka. Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

Foreløpig er det ikke vurdert å varetektsfengsle kvinnen.

Han sier politiet ser alvorlig på denne type kriminalitet.

– Brudd på dyrevelferdsloven og mangelfull dyrevelferd er et alvorlig samfunnsproblem, sier han.