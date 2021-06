Den tiltalte 25-åringen fra Skien ble arrestert på vei til jobb i september 2019.

Han er tiltalt for tre forsøk på psykisk medvirkning til terrorangrep i utlandet via chattegrupper han var administrator for.

I tillegg er han tiltalt for å ha deltatt i terrororganisasjonen IS.

Ba om 15 år

Tirsdag la aktoratet ned påstand om 15 års fengsel for 25-åringen.

Statsadvokat Geir Evanger mener dette er en av de alvorligste terrorsakene som har gått for norske domstoler når det gjelder terror.

– Bare Breivik-saken og Manhaus-saken er alvorligere etter vår oppfatning, sa Evanger sa til NRK i går.

AKTOR: Statsadvokat Geir Evanger la ned påstand om 15 års fengsel tirsdag. Foto: Heiko Junge / NTB

Mener han må frifinnes

Den tiltalte 25-åringen har hele tiden nektet straffskyld for punktene som gjelder terror.

Forsvarer Brynjar Meling ba om frifinnelse i sin prosedyre onsdag.

Han viste til aktors påstand om at dette er den tredje mest alvorlig terrorsaken i Norge, står i sterk kontrast til tiltaltes forklaring om at han ikke har gjort noe straffbart.

– Aktivitet på nett kan bidra til straffbare handlinger, men å hevde at det er den mest alvorlige terrorsaken i Norge siden Brevik-saken og Manhaus-saken som har kostet mange menneskeliv og skapt frykt, det blir å sette det veldig på spissen, sa Meling.

Gutteromsaktivitet

Forsvareren beskrev 25-åringens handlinger som gutteromsaktivitet fra en leilighet i Skien.

Hans aktivitet i gruppene handler om nysgjerrighet, eventyrlyst og et sted han fikk utløp for frustrasjon og å være marginalisert, mener Meling.

– Det er ytringer, ikke handlinger, sa han.

– Utenom en bussbrann i Danmark er det ikke bevis for at det har ledet fram til konkrete hendelser.

Mannen har kommet med ytringer og delt informasjon og innlegg som skaper ubehag, men det har vært uttrykk for reaksjon eller affekt, forklarte Meling.

Det har blant annet skjedd etter danske Rasmus Paludans grove skjending av Koranen.

– Det er åpenbart at man skal ha et fritt ytringsrom og ikke risikere at man får en straffesak mot seg fordi andre ikke deler de samme verdiene, sa Meling.

SISTE DAG: Rettssaken mot den terrortiltalte 25-åringen har pågått siden 18. mai og avsluttes i dag. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Sende et signal

Etter en samlet vurdering mener aktoratet at mannen skal fengsles i 15 år.

De ønsker å sende et sterkt signal om streng straff til andre som lefler med tanken om terror.

Forsvarerne pekte på at det er liten eller ingen erfaring med liknende saker i Norge.

Spørsmålet om straff er av prinsipiell karakter, viste de til.

De mener man skal være forsiktig med å statuere et eksempel for å skremme andre fra å delta i gruppene.

– Å være med i en gruppe kvalifiserer ikke til deltakelse i IS, sa Meling.

Noen av gruppene har hatt over 500 medlemmer, viste han til.

Dommen blir etter planen klar senest 15. juli.