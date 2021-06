25-åringen er tiltalt for tre forsøk på å medvirke til terrorangrep i utlandet via chattegrupper han var administrator for.

Terrorangrepene skal ha vært planlagt i London, Danmark og i ett ukjent land.

25-åringen er også tiltalt for å ha deltatt i terrorgruppa IS. Han skal ha delt bombeoppskrifter og propaganda for IS.

Overlevde på nett

Rettssaken har pågått i Oslo tinghus siden 18. mai.

Tirsdag holdt aktoratet sin avsluttende prosedyre i saken.

Etter en samlet vurdering mener aktoratet at tiltalte skal fengsles i 15 år.

Aktoratet ønsker å sende et sterkt signal om en streng straff til andre som lefler med tanken om terror, sa politiadvokat i PST, Anne Karoline Bakken Staff.

Aktor Geir Evanger mener 25-åringen har vært en betydelig bidragsyter til IS på nett og bidratt til å rettferdiggjøre terrorhandlinger.

– Jeg mener det er grunnlag for å si at han har prøvd å motivere til terrorhandlinger og vært med på å skape en betydelig terrortrussel globalt, men særlig for Europa, Vesten og Norge, sa han.

– Han visste hva han var med på, sa aktor.

Evanger beskrev hvordan aktiviteten på internett ble avgjørende for IS sin overlevelse etter kalifatet falt i 2014.

AKTOR: Statsadvokat Geir Evanger la ned påstand om 15 års fengsel for den terrortiltalte 25-åringen. Foto: NRK

De «outsourcet» terrorhandlinger til sympatisører.

Det er dette denne saken handler om, mener han.

– Det er ikke tvil om at vi har å gjøre med en terrororganisasjon, sa han.

Har ikke tatt avstand

Påtalemyndigheten mener tiltalte kan knyttes til 566 chattegrupper.

Sentralt er hans aktivitet på det sosiale mediet, Telegram.

Telegram ble den viktigste plattformen for IS siden 2016, påpekte Evanger.

I gruppene har det vært terrorvirksomhet og et samspill mellom IS-sympatisører og IS-tilhengere, forklarte han.

Gruppene har delt oppskrifter på gift og eksplosiver, voldsmateriale og edserklæring.

Flere personer i disse gruppene er tatt av politiet, opplyste aktor.

TILTALT: 25-åringen fra Skien har nektet straffskyld for alle punktene om terror. Foto: privat

Han viste til at tiltalte selv har oppfordret til drap på vantro og delt grotesk voldsmateriale.

Da britisk politi tok beslag i 25-åringens mobil i juli 2019, gikk han i dialog med sentrale personer i gruppene om at det var behov for å slette innhold, ifølge aktor.

– Han har vært en sentral person i gruppene, prøvd å "groome" andre og samarbeidet med gitte personer, sa aktor.

Tiltalte avga troskapserklæring til IS i 2018, en såkalt baya.

– Han sa han gjorde det for å vise at han ikke var spion. Det tror jeg ikke noe på. Dette er en måte å knytte seg til organisasjonen, sa han.

Aktor la til at tiltalte under rettssaken ikke har villet ta avstand fra det IS gjør.

Deltakelse i IS

Den tiltalte 25-åringen har nektet straffskyld på alle punktene om terror.

Han ble pågrepet på vei til jobb i Skien i september 2019 og har sittet i varetekt siden.

PST har blant annet funnet meldinger fra 25-åringen på mobilen til den britiske terrordømte kvinnen, Safiyya Shaikh.

Hun ble dømt til livstid i England i fjor for å ha planlagt å gjennomføre et terrorangrep mot St. Pauls katedral i London.

VAR I KONTAKT: Safiyya Shaikh ble i fjor dømt til livstid i fengsel i England for å ha planlagt å gjennomføre en terroraksjon mot St. Pauls katedral i London. Foto: Metropolitan Police / AP

Hun hadde også kontakt med 25-åringen i juni 2019 i en chatt i det sosiale mediet Conversation.

Oppfordret til terror

Statsadvokaten mener at 25-åringen oppfordret til terror da han blant annet skrev dette i en chat på internett:

«Jeg sier til deg Jhenna firdaws er har kommet ned til Danmark og kaller på folk»

«Gutta wallahi ikke la kuffar slippe unna uten konsekvenser»

«Brenn hus og bygninger»

«Vi vil at Danmark skal bli det nye Frankrike»

«Ta alle dere kan»

«Danskene har gått over alle grenser»

«Dere klarer lett 20+»

«Heller dø enn og leve som en som blir ydmyket av skitne kuffar»

FORSVARER: Brynjar Meling er 25-åringens forsvarer og skal holde sin prosedyre onsdag. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Den tiltalte 25-åringen har tidligere forklart at han skrev dette fordi han ble provosert av den danske islamkritikeren Rasmus Paludan.

Paludan skjendet Koran ved å tisse på den og grille den surret inn i bacon.

– Da jeg så det, ble jeg veldig sint. Alt er skrevet i løpet av et par dager, sa mannen.

Aktor mener det ikke har noe å si at dette pågikk i to dager. Tiltalte hadde en klar hensikt om å få noen til å gå ut og begå terrorhandlinger, ifølge aktor.

I Danmark er to personer siktet for forsøk på terror, viste Evanger til.

Forsvarer Brynjar Meling skal holde sin prosedyre onsdag.