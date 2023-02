På Garås hestesenter i Drammen står det 25 hester.

Eier Espen Haukeland klarte ikke å få tak i flis av typen kutterspon fra norske leverandører, og hastebestilte derfor et vogntog fra Finland.

– Det var ikke noe spon å oppdrive til så mange hester, så til slutt hadde jeg ikke noe valg. Jeg håper det kun er en midlertidig løsning.

Espen Haukeland har betalt 30 000 i frakt for å få flis fra Finland til hestene. Foto: Privat

Haukeland forteller at det var alt annet enn billig. Bare frakten kostet 30.000 kroner.

– Det er jo et billig produkt som er fraktet på en veldig dyr måte, men det går utover hestene om man ikke har godt nok underlag. Nå fikk vi det i grevens tid.

Do og seng for dyra

Det er flere dyreeiere som sliter med å få tak i flis til dyra. På Drøbak ridesenter står det 50 hester.

Da NRK var på besøk var det tomt for flis på gårdsplassen, og daglig leder Nina Braaten bekrefter at det er vanskelig å få tak i råvaren.

Nina Braaten har 50 hester på stallen. Straks er det tomt for flis. Foto: Veslemøy Prøis / NRK

– Hester må ha flis å stå på av den enkle grunn av at det er både seng og do.

Det er ikke bare hester som bruker flis som underlag.

– Flis blir brukt som strø-materiale til veldig mange dyr, enten det er kylling, gris eller kuer. Bonden bruker store mengder flis – flere ganger om dagen, sier Egil Christopher Hoen, nestleder i Norges Bondelag.

Egil Christopher Hoen ønsker at bøndene prioriteres i kampen om råvaren. Foto: Buskerud Bondelag

Dette er årsakene

Flis er et overskuddsmateriale som tidligere har hatt liten verdi. En av årsakene til at dyreeiere har vansker med å få tak i råvaren, er at de har fått en konkurranse om flisa.

– Etterspørselen etter varmepellets til energi har hatt stor økning. Varmepellets lages av flis, og den får dermed en høyere alternativ verdi. Økte energipriser gjør varmepellets konkurransedyktig. Samtidig er det stopp i import av varmepellets fra Russland og Belarus, sier pressevakt i Felleskjøpet, Sigbjørn Vedled.

En annen årsak er at det er redusert aktivitet i byggenæringa, noe som gir redusert produksjon legger Vedled til.

Ønsker prioritering

Norges Bondelag har fått tilbakemeldinger fra bønder over hele landet om at det er vanskeligere å få tak i flis enn før.

Nå ønsker de at bønder prioriteres i kampen om råvaren.

Gammel flis fjernes fra boksene sånn at hestene har rent underlag. Foto: Veslemøy Prøis / NRK

– Vi skulle absolutt ønske at det var et system slik at dyra får den flisa de trenger for å opprettholde dyrevelferden. At bønder har en form for prioritering, sier Hoen.

Vedled sier at Felleskjøpet jobber med å finne løsninger.

– Vi jobber med alternativer. Utfordringen er at de fleste alternativene også kan brukes som energi.

Tomme lagre

Felleskjøpet, Vestfoldmøllene, Hasås og H360 er leverandører av pakket kutterspon til dyrehold. Alle er utsolgt på lager, og noen har til og med ventelister.

Geir Kamsvåg er leverandør av flis. Bak han skulle det stått over 1000 bunter med flis. Nå er det bare fem igjen. Foto: Veslemøy Prøis / NRK

Geir Kamsvåg driver H360 og har ni utsalgssteder i Norge. På gårdsplassen på Revetal skulle det stått over 1000 bunter med flis. Nå er det bare fem igjen.

– Jeg får kanskje 40 til 50 telefoner om dagen hvor folk skriker etter flis. Jeg har til og med fått forespørsler fra England, Sverige og Island, sier Kamsvåg.

Han mener vi står ovenfor en fliskrise.

– Det er først nå vi står overfor en alvorlig fliskrise. Det er tomt flere steder rundt om i landet.