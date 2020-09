– Etter to måneder med prøving, sa jeg til samboeren min at nå er det nok, nå orker jeg ikke mer, sier tobarnsmor Kjerstin-Sabrin Kittilsen, som strevde med ammingen da hun ble mor for tre år siden.

Til slutt tok hun avgjørelsen om å gi melkeerstatning på flaske. Da hun fikk nummer to, bestemte hun seg for å droppe ammingen allerede i svangerskapet.

– Jeg fant ut at hvis jeg skulle ha det bra med meg selv og ungene skulle få i seg den maten de trenger, måtte jeg gå over på å gi flaske, forteller hun.

Mange sliter

Den nasjonale anbefalingen er at mødre fullammer barnet de første seks månedene.

Men færre mødre ammer nå enn i 2006, viser undersøkelsen Spedkost 3 fra Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo blant mødre i 2018 og 2019.

81 prosent av babyene ble fullammet da de var fire uker, men ved fire måneders alder sank dette til 39 prosent.

TILBYR HJELP: – Ofte trengs det bare litt hjelp med teknikken eller klapp på skuldra til mor fordi hun har sittet alene med problemene, sier jordmor Line Nystrand ved barselpoliklinikken på Sykehuset Telemark. Foto: Sykehuset Telemark

– I tillegg ammer færre enn før ved ett års alder, sier Line Aaby Nystrand, jordmor ved Sykehuset Telemark.

Tilbyr hjelp

Sykehuset har en egen poliklinikk som tilbyr hjelp til mødre i hele ammeperioden. Jordmor Karin Yderberg tror ikke flere gir opp ammingen lettere nå enn før.

– Mange står på og sliter lenge. Men det er kanskje større aksept for å si at de ikke vil amme nå, enn det var for 10–20 år siden, sier hun.

En annen årsak kan være at mange mødre ikke er forberedt på at ammingen kan være smertefull i starten, men at det går over, tror hun.

Opplever ammesorg

Mødre som gir opp ammingen, kan oppleve en sorg over at de ikke klarte å oppfylle forventningene til seg selv.

– Det er et sterkt instinkt i oss at vi skal klare å forsørge barnet med mat. Hvis du ikke klarer å gi barnet melk eller barnet snur seg bort, er det såre følelser, forteller de.

Poliklinikken opplever at det ofte bare er små endringer som skal til. Ofte kan det være nok med en klapp på skuldra til mødre som har sittet hjemme alene med problemene.

Dersom ammingen går utover mors psykiske helse, kan det være riktig å slutte med ammingen.

– Det er opptil hver enkelt mamma å bestemme, sier Nystrand.

Føler seg alene

Førstegangsfødende Anette Gerner synes ammingen var vanskelig da hun fikk lille Lucas for fem uker siden.

– Det var utfordrende å komme i gang og jeg synes ikke jeg fikk det til. Den største bekymringen var om han fikk i seg nok mat. Man føler seg alene og lurer på hva som er riktig og om det kommer til å fungere, sier hun.

FIKK HJELP: – Den største bekymringen var om han fikk i seg nok mat, sier Anette Gerner som fikk hjelp med ammingen da hun ble mor til Lucas for fem uker siden. Foto: VIGDIS HELLA / NRK

På poliklinikken fikk hun hjelp med teknikken og en plan for hva hun kunne prøve videre.

Etter tre-fire uker følte Gerner at hun begynte å få til ammingen og Lucas gikk opp i vekt.

– Da visste jeg at han fikk i seg nok, og jeg kunne senke skuldrene, smiler hun.

Fikk et nytt liv

Kjerstin-Sabrin angrer ikke på at hun sluttet med ammingen.

– Jeg har fått et nytt et liv med å gi dem flaske. Det ble lettere i hverdagen. Jeg kan gå ut med venninner og far kan være hjemme. Da kan jeg slappe mer av fordi jeg vet at hun har det bra, sier hun.