Flere hypoteser etter hendelse i Skien

Det opplyser Sørøst politidistrikt til NRK.

Har ingen konkret gjerningsperson

Det var klokken 18.30 tirsdag at politiet fikk melding om at en mann skulle være knivstukket på joggetur i Gulsetmarka utenfor Skien.

Dette var noe mannen selv skal ha hevdet overfor politiet, opplyser fungerende politistasjonssjef, Sigrid Dahl til NRK.

Det ble satt inn store ressurser i søk etter en mulig gjerningsperson, blant annet med helikopter og mannskap fra Oslo.

17 politibiler og to helikoptre var med i det omfattende søket.

Nå tror ikke politiet lenger at det dreide seg om en knivstikking.

– Vi jobber etter flere hypoteser, vi har i øyeblikket ingen konkret gjerningsperson vi leter etter, sier hun.

Sigrid Dahl, fungerende politistasjonssjef. Foto: Stig Bolme / NRK

– Vi har ikke fått gjennomført et fullverdig avhør med fornærmede, men ut fra den informasjonen vi har nå, så er det en hypotese at skadene kan ha skjedd som følge av en ulykke eller et fall eller lignende. Dette vil vi få mer klarhet i når vi har fått avhørt fornærmede, sier Dahl.

Søket ble avsluttet etter tips fra publikum og avhør av vitner på stedet, i tillegg til en samtale med mannen på sykehuset.

Aksjonen ble avsluttet ved 22-tiden tirsdag kveld.

Har fortsatt status som fornærmet

Politiet håper å avhøre mannen i løpet av dagen. Han ble skrevet ut fra sykehuset sent tirsdag kveld.

– Det er viktig for oss å si at han fortsatt har status som fornærmet etter en alvorlig hendelse. Så vil den videre etterforskningen avdekke hva som har skjedd, sier Dahl.

Politiet satte inn store ressurser i aksjonen. Foto: Robert Hansen / NRK

Mange skuelystne trakk ut i gatene for å følge med på aksjonen.

– Vi har forståelse for at dette ble opplevd skremmende for de som bor i nærområdet. Det er viktig å si at vi ut fra de opplysningene vi nå har ikke har grunn til si at de som bor i nærområdet skal føle seg utrygge.

Hun mener det var naturlig å sette inn store ressurser i aksjonen.

– Jeg tenker at det var en del av vurderingen ut fra de opplysningene vi hadde. Det skulle bare mangle at vi iverksetter store ressurser for å trygge publikum med en mulig gjerningsmann ute.

– Viktig å bruke turområdet

Gulsetmarka er et populært utfartsområde for innbyggere fra hele Skien, med turstier på kryss og tvers.

Like etter hendelsen gikk politiet ut med en oppfordring om at turgåere måtte holde seg unna det aktuelle området.

Kari Finnevollen er på tur i Gulsetmarka. Hun mener det er viktig å ikke la seg skremme. Foto: Martin Torstveit / NRK

Dagen etter er det mange som er tilbake i området.

En av dem er Kari Finnevollen, som synes det er viktig å ta turstiene i bruk selv om det kan ha skjedd noe der.

– Jeg synes ikke det er ubehagelig å være her i dag. Det har jo skjedd ting her tidligere også. Da er det viktig at folk likevel tar områdene i bruk med en gang, sier hun til NRK.

Raymond Albrigtsen skulle egentlig jogge i det samme området tirsdag kveld. Det droppet han etter å ha lest nyhetene på nett.

– Det var litt skremmende å lese om dette. Men det var jo godt å høre at det kanskje ikke var så ille som det først kunne se ut til. Så får vi bare håpe at det går greit med han som var ute og jogget, sier han.