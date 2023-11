Vinden biter og det pisker mot ruta. Det frister å skuffe på noen ekstra store kubber for å tine opp en frossen stue etter en lang dag på jobb.

Men er det så lurt?

Vinteren er høysesong for pipebrann og det har vært en markant økning i slike branner de siste årene.

Store mengder beksot

Tre fulle søppelsekker med beksot ble frest vekk fra pipa til Ragnar Ridder-Nilsen i Larvik.

Og ifølge feieren er det slik i veldig mange piper, forteller Ridder-Nilsen.

– Du hiver vedkubber i ovnen, og får varme og røyken forsvinner opp. Man ser ikke hva som legges igjen i pipa. Plutselig en dag så er det en liten gnist som fenger.

Denne rensen varer ikke evig, fikk han beskjed om, og fikk noen nyttige tips til å fyre riktig for å unngå pipebrann:

Bruk tørr ved

TØRR NOK: Veden må ikke være fuktig, det kan føre til pipebrann, advarer feieren. Foto: Hans H. Bjørstad

Første bud er å unngå fuktig ved, råder feiermester Jan Espeseth i Vestfold interkommunale brannvesen.

Vår ved kan avgi gasser som legger seg som et tjærelag på innsiden av pipa.



Et instrument som kan måle fuktigheten i veden kan derfor være en god investering, mener han.

– Hvis den inneholder mer enn 20 prosent vann, må den tørkes før du kan bruke den.

Luft før du tenner på

Husk å åpne døra til ovnen noen minutter før du skal fyre.

Da unngår man at røyken ikke trenger ut gjennom pipa på grunn av kald luft, sier Espeseth.

– Hvis man lar døra stå oppe i fem minutter og så fyrer opp, slipper man å få det vi kaller en kuldepropp. Da fungerer det bedre.

Dette er spesielt viktig på høsten.

– Når det blir minusgrader er pipa uansett varmere enn det det er ute.

Justering av trekk

Riktig trekk er viktig hvis man skal fyre på en god og trygg måte. Espeseth anbefaler folk å sette seg inn i bruksanvisningen til ildstedet sitt, og minner om at trekken bør reguleres underveis.

– Sånn at flammene er levende og friske hele tiden. Man må faktisk leke seg litt for å finne ut hvordan det fungerer best.

Størrelse

– Tykkelsen på vedkubbene bør være som en halvlitersflaske med brus, sier Espeseth.

Han anbefaler å bruke vedkubber i bunnen av ildstedet og toppe med oppfyringsved og tennbriketter. Bålet bør tennes fra toppen.

IKKE STØRRE: Så stor kan en vedkubbe maksimalt være før du slenger den inn i peisen. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Hvis uhellet er ute

Ved pipebrann er det viktig å stenge trekkventilene og ringe 110, som er nødnummeret til brannvesenet.

– Vi er mest opptatt av at pipa skal motstå en sotbrann slik at bygningsdeler ikke tar fyr. Da er man trygg selv om det blir pipebrann, sier Espeseth.

Han forteller at riktig bruk er den mest effektive måten å forhindre pipebrann på.

– Vi har hatt noen som har byttet pipe i januar og hatt sotbrann i mars.

PIPEBRANN: Slik så det ut da det oppstod pipebrann i Holmestrand i januar 2021. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen