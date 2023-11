Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks • Elgkalvene blir stadig mindre, noe som bekymrer jaktleder Tarjei Lia og andre jegere i Drangedal.

Jaktlaget til Lia har hatt lov til å skyte to kalver denne sesongen.

Den første de skjøt veide 32 kilo. Den andre knappe 26.

Normal vekt på en kalv ligger på drøye femti kilo.

Utviklingen bekymrer både han og andre jegere i området.

– Trasig

– Det er litt trasig for elgstammen at kalvene er så små. De går en tøff vinter i møte hvis dette gjelder over hele linja.

Kalvene blir stadig mindre. Foto: Privat

Lia er jaktleder i Vølane jaktlag, som leier terreng av Statskog.

Årsaken til at elgkalvene blir magrere kan være flere, mener han.

– Det kan være så mangt. Klimaet, tørr vår, små avlsdyr og sent fødte kalver.

– Hvordan ser du på elgstammen fremover?

– Noe må gjøres hvis kalvevekten er så lav som nå. Det blir aldri en stor og flott elg når kalven er 26 kilo. Det blir ikke en elg som kan avles på. For elgjegerne er det trasig at kalvene er så små. Det er ikke et sunnhetstegn.

Deler bekymringen

Jegerne i Drangedal er ikke alene om å være bekymret over utviklingen.

Marius Knudsen, seniorkonsulent for storviltforvaltning i Statskog er ikke fornøyd med tallenes tale, selv om det er regionale variasjoner.

– Vekt er veldig viktig for at elgen kommer i produksjon, altså at den lager nye elger når den blir voksen. Det har noen konsekvenser ved at produktiviteten i elgstammen kan gå ned, sier han.

Marius Knudsen, seniorkonsulent for storviltforvaltning i Statskog. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

Når elgen blir mindre bruker den lengre tid på å komme i brunst, forklarer han.

– Det kan igjen kan gi færre kalver og gjøre dem utsatt for parasitter og sykdom.

Han mener noe av det viktigste jegerne kan gjøre for å bidra, er å ta ut kalvene de ser er små.

– Mange vil uansett ikke overleve vinteren. Overlever de vil de blir dårlige som voksendyr på sikt, og mindre viktig å ha med inn i bestanden. Da er det bedre å ta dem ut og spare de dyrene vi ser er store og fine, sier Knudsen.

Han mener den varme og tørre forsommeren kan ha gjort beitet spesielt dårlig i år.

Det er for tidlig å konkludere med en snittvekt på kalvene før jakta er over, men aller helst skal den ligge på over femti kilo. Så langt i sesongen ligger snittvekta bare 32 kilo.

Statskog oppfordrer jegere til å ta gode valg på jakt. Foto: Jenny Marie Sveen / NRK

Nå håper han jegerne spiller på lag fremover, til tross for at man kanskje må forsake dyr som fyller fryseren eller kan regnes som trofédyr.

– Det er viktig å ta gode valg på jakt. Plukke ut de dyrene som er dårlige. Det vil tjene elgstammen på sikt, sier han.