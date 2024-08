Saken oppsummert • Fire menn er tiltalt etter at politiet avdekket en stor cannabisplantasje i en fjellhall i Porsgrunn.

• De tiltalte skal ha stjålet strøm for rundt 600.000 kroner for å drive produksjonen.

• Plantasjen, som inneholdt over 1000 planter, ble oppdaget på grunn av lukten av cannabis.

• De tiltalte skal ha hatt ulike oppgaver i forbindelse med produksjonen, inkludert leie av lokalene, veiledning om dyrking, vanning og ompotting av planter, og klipping og planting av stiklinger.

• En av de tiltalte er også anklaget for å ha stjålet strøm for 400.000 kroner, mens en annen er tiltalt for å ha stjålet strøm for 200.000 kroner. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Da politiet aksjonerte mot lokalene, som lå gjemt inne i en gammel fjellhall bak Sivilforsvarets base i Porsgrunn, fant de til sammen 1016 planter.

I tørket tilstand utgjorde det drøyt 60 kilo THC- holdig plantemateriale.

For å gjennomføre produksjonen skal to av de tiltalte også ha koblet ledninger til et strømskap, og på den måten stjålet strøm for rundt 600.000 kroner.

Merket ingenting

En nabo NRK har snakket med, som ikke ønsker å bli identifisert, forteller at de ikke har merket noe til den ulovlige aktiviteten.

Dette til tross for at den lyssky gartnervirksomheten skal ha pågått over lang tid.

GJORDE BESLAG: Politiet fant over tusen planter inne i fjellhallen i Porsgrunn. Foto: Theo Aasland Valen

– De må ha kommet og gått om natten. Vi har verken sett, hørt eller luktet noen ting, forteller vedkommende.

Helt luktfritt kan det imidlertid ikke ha vært.

Det var den umiskjennelige lukten av cannabis som fikk politiet til å aksjonere, etter at de fikk tips.

Det er ikke første gang politiet lukter seg frem til en cannabisplantasje.

Lede om strømtyveri: – Livsfarlig

At det stjeles strøm i forbindelse med cannabisplantasjer er ikke helt uvanlig.

Det sier Thor Bjørn Omnes, kommunikasjonssjef i Lede.

Thor Bjørn Omnes, kommunikasjonssjef i Lede. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Det er ikke første gang det skjer for vår del heller, forteller han til NRK.

I dette tilfellet skal de tiltalte ha koblet til strøm på feil side av måleren i strømskapet som tilhørte den aktuelle fjellhallen.

– Dette er livsfarlig, advarer Omnes.

Han understreker at det i dag er langt mer komplisert å stjele strøm. Og fortsatt like farlig.

– I dag har vi toveis kommunikasjonsmålere. Det gir en helt annen form for kontroll på hvor mye strøm som blir matet inn i nettet. I dag ville det blitt raskt oppdaget.

Les også Hytteeier avslørt som strømtyv – flere avsløres av ny metode

Ulike oppgaver

I dag sitter fire menn på tiltalebenken når rettssaken starter i Telemark tingrett.

De skal ha utført ulike oppgaver i forbindelse med produksjonen.

Den ulovlige cannabisplantasjen lå like bak Sivilforsvarets lokaler i Porsgrunn. I dag er området avstengt. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Politiet mener at en mann i sekstiårene fra Vestfold blant annet sørget for å leie de aktuelle lokalene, i tillegg til å medvirke til selve produksjonen i den gamle fjellhallen. Mannen er også tiltalt for å ha stjålet strøm for 400.000 kroner.

En mann i førtiårene, bosatt i Danmark, skal ha gitt råd og veiledning om hvordan dyrkningen skulle gjennomføres. Han skal også ha hjulpet til med vanning og ompotting av planter.

En Oslo-mann i førtiårene bidro ifølge politiet ved at han klippet og plantet stiklinger i ca. et halvt år. Han er også tiltalt for å ha stjålet strøm for 200.000 kroner.

Sistemann kommer også fra Vestfold. Mannen i førtiårene er tiltalt for å ha hjulpet til med produksjonen.

De tiltalte forsvares av advokatene Anders Green, Caroline Lødemel, Kaja de Vibe Malling og Tollef Skobba. Ingen av dem har ønsket å kommentere saken før den starter.

Det har heller ikke aktoratet, som består av politiadvokatene Torje Arneson og Trond Templen Grave.