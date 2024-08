Saken oppsummert: • Fire menn er tiltalt for på ulikt vis å ha medvirket til å drive en cannabisplantasje i en fjellhall i Porsgrunn.

• Politiet fant 1016 cannabisplanter da de aksjonerte mot lokalene.

• Tre av mennene erkjenner straffskyld, mens en dansk statsborger hevder seg uskyldig.

• En av mennene, i sekstiårene fra Vestfold, hevder han ble truet til å delta i produksjonen.

• To av mennene er også tiltalt for å ha stjålet strøm for rundt 600.000 kroner i forbindelse med produksjonen.

• Politiet mener det er flere ukjente bakmenn i saken, men har ikke klart å avdekke hvem dette er. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Da politifolkene luktet på dampen som kom ut av fjellhallens lufteluker i november 2022, var de ikke i tvil.

Dermed ble cannabisplantasjen avslørt.

Tre av fire erkjenner skyld for cannabisdyrking

Fire menn sitter denne uka på tiltalebenken i Telemark tingrett, tiltalt for å ha stått bak en større cannabisplantasje i et boligstrøk like utenfor Porsgrunn sentrum.

Da politiet aksjonerte mot lokalene, fant de til sammen 1016 planter. Lokalene var inne i en gammel fjellhall bak Sivilforsvarets base i Porsgrunn. Hallen er på drøyt 900 kvadratmeter.

Inne i denne hallen foregikk den lyssky virksomheten, frem til den ble avslørt i november 2022. Foto: H. Philip Hofgaard / NRK

Tre av mennene erkjenner straffskyld for produksjon av det ulovlige rusmiddelet, mens fjerdemann hevder seg uskyldig. Sistnevnte er dansk statsborger.

To av mennene er også tiltalt for å ha stjålet strøm for rundt 600.000 kroner i forbindelse med produksjonen. Dette nekter de å ha gjort.

Våget ikke å trekke seg ut

En mann i sekstiårene fra Vestfold innrømmer at han skaffet lokalene for en ukjent oppdragsgiver.

Han sier at han ikke visste at lokalene skulle brukes til dyrking av cannabis, men at det var for sent å trekke seg ut da han ble klar over hva som skulle foregå.

Trusler om represalier gjorde at han fikk en stadig mer sentral rolle i selve produksjonen, og etter hvert måtte gjøre mye av jobben selv, opplyser han.

Mannen innrømmer også å ha fraktet både mat og produksjonsutstyr til hallen. Han skal i tillegg ha kjørt arbeidere til lokalene.

Han er tydelig på at han ønsker ikke å si noe som helst om noen andre enn seg selv.

I starten av leieperioden skal det ha vært flere arbeidere i sving der inne, men etter en periode forsvant de. Da skal mannen ha fått en mer sentral rolle i selve produksjonen, forklarer han.

– Det var et mareritt å holde på med, sier han i retten.

Anders Green er forsvarer for mannen.

Anders Green forsvarer mannen som er tiltalt for å ha skaffet lokalene for bakmennene. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Han sier at klienten har det tøft, og erkjente straffskyld fra første stund i avhør hos politiet.

– Han opprettholder det i retten her i dag. Han har selvfølgelig nyanser i forhold til hvilken rolle han har hatt, og han er jo ikke enig i at han initielt forsto hva som skulle foregå i denne hallen. Men etter hvert gikk det opp for ham, og det har han tatt ansvar for, sier Green.

– Det sier seg selv at det er en tøff utfordring. Han har også sett fram til å kunne gi sin versjon og forklare sin befatning med saken, og er forberedt på å ta den straffen som retten finner rimelig og rettferdig.

– Alvorlig sak

Aktor i saken, Trond Templen Grave, sier saken er alvorlig.

De er overbevist om at det er flere ukjente bakmenn i saken.

Trond Templen Grave, politiadvokat i Sørøst politidistrikt. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

– Det er opplysninger om at det skal være bakmenn her, men politiet har ikke klart å avdekke hvem dette er i denne saken, sier han.

Politiet mener også det har vært flere arbeidere i fjellhallen. Det er funnet flere DNA-spor som bekrefter dette.

– Hvorfor sitter ikke disse arbeiderne på tiltalebenken?

– Grunnen til at ikke de sitter her, er at de ikke det ikke har vært tilstrekkelig bevis til å kunne ta ut tiltale mot noen av de som har vært mistenkte i den saken.

De tre andre mennene som er tiltalt i saken skal forklare seg for retten i dagene som kommer.