27-åringens mor våknet av lyden fra en bil som kjørte opp til huset. Hun hørte deretter at skyvedøren til vinterhagen ble åpnet eller lukket før bilen kjørte av sted.

Ble livredde

Hun sto opp og registrerte at det luktet hasjrøyk, og at en blomsterpotte var borte fra vinterhagen. Hun antok at det var sønnen som hadde vært på besøk.

I retten forklarte moren at hun vekket mannen sin, som er 27-åringens stefar. Noen minutter senere kom bilen tilbake, og stefaren ringte politiets nødnummer.

Han sa at både han og kona var livredde, og at den psykisk syke sønnen til kona var på adressen.

Politiet mener 27-åringen tømte brennbart materiale rundt huset før han tente på. Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

Tok raskt fyr

Nødsamtalen ble spilt av i retten. Underveis oppdaget stefaren at det hadde begynt å brenne i huset.

To minutter ut i samtalen fortalte han at det var full fyr i boligen.

Både han og kona kom seg uskadd ut av det brennende huset, som ble totalskadd i brannen.

Retten slår fast at det var ren flaks at ikke noen mistet livet.

Skadene på huset er taksert til drøyt 7,3 millioner kroner. Mannen er dømt til å betale forsikringsselskapet 500.000 kroner. Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

Pågrepet kort tid etter

Under en halv time senere ble 27-åringen pågrepet utenfor sitt eget hjem i Ulefoss. Politiet fant en tom flaske med tennvæske i bilen hans. I tillegg ble det påvist brennbar væske på mannens sko.

Han har hele tiden nektet for å ha tent på huset.

Ifølge dommen forstår han at familien tror han er den skyldige, siden han var på stedet like før brannen startet, og fordi det ble funnet en flaske tennvæske i bilen hans.

Like fullt føler han seg dolket i ryggen av familien, heter det i dommen.

Ville hjelpe mannen

27-åringens familie hadde i tiden før brannen vært bekymret for mannens psykiske helse. De forsøkte flere ganger å få hjelpeapparatet sterkere på banen.

En uke før brannen ble mannen hentet av politiet på ei hytte etter en bekymringsmelding fra familien.

Dette førte til at han ble tatt med til en psykiatrisk avdeling, uten at det førte til at han ble innlagt.

Retten legger til grunn at tiltalte trolig ble sint på familien som følge av at de hadde vært bekymret.

For syk for fengsel

27-åringen er undersøkt av to psykiatere som har gitt mannen diagnosen paranoid schizofreni.

De har slått fast at han var psykotisk både før, under og etter gjerningstidspunktet. Dermed kan ikke mannen dømmes til fengselsstraff.

De sakkyndige mener også at mannen har hatt diagnosen siden 2020, men at den ikke ble merkbar før i starten av 2022.

– Han har en alvorlig psykiatrisk diagnose, som er ubehandlet. Han har ingen innsikt i egen sykdom og benekter at han er psykisk syk. Diagnosen han har fått, har dårlige prognoser og innebærer en livslang risiko for nye psykoser, skriver retten i sin dom.

NRK lyktes ikke med å få en kommentar for 27-åringens forsvarer.