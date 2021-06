37-åringen er i Vestfold tingrett dømt til fengsel i ett år og seks måneder for grov hvitvasking av omtrent 3 millioner kroner.

Det melder Økokrim i en pressemelding mandag.

Deler av utbyttet stammer fra bedragerier mot den midlertidige lønnskompensasjonsordningen, som ble opprettet under pandemien for å gi bedrifter som sleit, en hjelpende hånd.

Ble anmeldt av Nav

Saken startet da mannen ble anmeldt til politiet av Nav, som ante at det var et svindelforsøk på gang.

Politiet så at pengene ble overført i flere ledd før de ble tatt ut i kontanter.

– Det er altså fiktive arbeidsforhold på personer som er brukt til å søke om kompensasjon etter den midlertidige kompensasjonsordningen som da har vist seg å ikke ha noen realitet, sier politiadvokat Anders Orerød.

I perioden mars til juni 2020 begikk den dømte mannen grov hvitvasking av til sammen 2.985.000 kroner.

– Saken bekrefter en hypotese som Økokrim har hatt, nemlig at utbytte fra enkelte covid-19-bedragerier hvitvaskes i etablerte og organiserte hvitvaskingsmiljøer, sier Orerød.

Flere innblandet

En mann i Oslo-området er også siktet for bedrageri og har knyting til 37-åringen.

– Det er han som har overført penger til domfelte i vår sak og som har tatt ut pengene og gitt de tilbake, eller overført de videre til andre.

Orerød presiserer at denne mannen tilhører Oslo politidistrikt og at denne saken ikke har vært for retten enda.

I dommen er det lagt vekt på at domfelte har vært en «nødvendig brikke i å sikre muligheten til å disponere over utbyttet fra de straffbare handlingene i etterkant», ifølge Økokrim.

Orerød tror at det kommer til å bli flere lignende saker der folk misbruker kompensasjonsordningen.

– Det foregår også etterkontroller og undersøkelser opp mot de søknadene og utbetalingene som er gjort, så det forventes å komme flere.

Dommen er ikke rettskraftig, som kan bety at 37-åringen har anket dommen.

NRK har foreløpig ikke lyktes i å få tak i mannens forsvarer.