Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

All usikkerheten rundt utenlandsferier tyder på at sommeren 2020 kommer til å bli et toppår for norske gjester på norske feriesteder.

Men også her hjemme fører smitteverntiltakene til begrensninger for feriefolket.

Litt enklere har det likevel blitt.

Frem til helt nylig var det blant annet forbudt med soveposer og lakenposer på utleiehyttene i fjellet. Dette er nå endret.

Jon Atle Holmberg i DNT-Telemark sier noen hytter vil måtte ty til engangssengetøy. Foto: Ragnar Lurås / NRK

Leder i DNT-Telemark, Jon Atle Holmberg, har vært med på å utarbeide nasjonale regler for overnatting i DNT-hytter i samråd med Folkehelseinstituttet.

Han er glad for at det lettes på restriksjonene, også med tanke på at flere får tilgang på hyttene.

– Ved enkelte av hyttene våre vil man nå kunne leie enkeltrom, i stedet for hele hytta. Man slipper også karantenetiden mellom hver leietager. Det gir et større handlingsrom flere steder i landet, sier han til NRK.

ÅPNER SNART: Hallingskeid turisthytte like ved Bergensbanen er selvbetjent og åpner snart for sommersesongen. Foto: Joakim Vatnaland / Bergen og Hordaland Turlag

De første turisthyttene åpna 1. mai, og hyttene åpner gradvis fram mot sommeren.

Alle overnattinger må fortsatt bookes på forhånd. Det kan bo inntil 20 personer på en hytte samtidig – om hytta er stor nok.

Dette er de oppdaterte reglene fra DNT:

Regler for hyttebesøk i DNT Ekspandér faktaboks Oppdater deg på de siste anbefalingene fra FHI og følg disse før du drar på tur

Om du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke besøke en DNT-hytte. Dette gjelder også milde symptomer.

DNT åpner kun hytter som har mulighet for forhåndsbooking. Dropin, dagsbesøk og toalettbesøk på selv- og ubetjente hytter er ikke tillatt.

Maksimalt tyve personer kan bo samtidig på en selv- eller ubetjent hytte, og alle som ikke bor i samme husstand må holde en meter avstand. Denne regelen gjelder så lenge dette er rådet fra myndighetene, og er regulert i bookingsystemet.

Mange selv- og ubetjente hytter er så små at det ikke vil være mulig å holde en meter avstand for tyve personer. Det vil derfor variere fra hytte til hytte hvor mange som kan bo samtidig, dette er regulert i bookingsystemet.

Gjestene må ta med ren lakenpose og eget rent putevar, rent sengetøy eller ren sovepose og eget rent putevar. Sjekklister på hytta må følges.

Du som gjest er ansvarlig for å følge anvisningene på hytta, for å sikre godt renhold og hygiene mens dere bor på hytta.

Planlegg håndhygienetiltak ute og på tur. Ta med deg rikelig med våtservietter, såpe og alkoholbasert desinfeksjon. Ha med deg egne søppelposer og ta med deg søppel hjem. Bor du på en selvbetjent hytte med matlager – ta på det du skal ha selv, ikke noe annet.

Airbnb krever desinfisering

En annen stor aktør på utleiemarkedet er Airbnb. De har utarbeida en instruks til alle som leier ut hus eller leilighet via dem.

Det er en svært detaljert plan med 14 punkter som rom for rom nøye beskriver hvordan det skal desinfiseres.

Airbnbs retningslinjer for rengjøring og desinfeksjon Ekspandér faktaboks 1. Bruk verneutstyr mens du rengjør. Personlig verneutstyr som engangshansker, forklær eller frakker og tildekking av ansiktet (som hjemmelagde eller kjøpte munnbind) kan gi ytterligere beskyttelse. Sørg for å vaske hendene umiddelbart etter at du har tatt av deg hanskene. 2. Luft ut rommene før du gjør rent. CDC (USAs helsevernbyrå red.anm.) anbefaler å åpne utgangsdører og vinduer og bruke ventilasjonsvifter for å øke luftsirkulasjonen i rommet før du begynner å rengjøre og desinfisere. 3. Vask hendene grundig før og etter hver rengjøring. Bruk såpe og vann, og vask hendene i minst 20 sekunder. Hvis det ikke er mulig, bruker du håndsprit med minst 60 % alkohol. 4. Rengjør først, og desinfiser etterpå. Bruk rengjøringsmiddel eller såpe og vann for å fjerne skitt, fett, støv og bakterier. Spray med desinfeksjonsmiddel når overflaten er ren. La det virke i noen minutter, og tørk deretter av. Hvis du ikke bruker tørkepapir eller engangsservietter, er det best å bruke en ny klut for hver gjest. 5. Unngå å ta på ansiktet ditt mens du gjør rent. CDC anbefaler at du ikke rører ansikt, nese eller øyne med uvaskede hender for å hindre spredning av bakterier, så vær ekstra oppmerksom når du rengjør. 6. Bruk riktig desinfeksjonsmiddel. De fleste vanlige desinfeksjonsmidlene til husholdningsbruk registrert av Environmental Protection Agency (amerikansk miljøvernetat) og rengjøringsløsninger med uttynnet klor til husholdningsbruk eller minst 70 % alkohol regnes som effektive mot koronaviruset. Vær spesielt nøye med overflater som berøres ofte, som lysbrytere, dørhåndtak, fjernkontroller og kraner. 7. Ikke glem sofaer, gulvtepper, gardiner og andre myke, porøse overflater. Fjern synlige flekker forsiktig, og rengjør deretter med rengjøringsmidler som egner seg til bruk på disse overflatene. Maskinvask gjenstander i samsvar med produsentens instruksjoner hvis det er mulig. 8. Vask alle tekstiler på den varmeste temperaturen anbefalt av produsenten. Dette omfatter sengetøy, madrassbeskyttere, håndklær, badehåndklær, kjøkkenhåndklær og tepper. Husk å bruke hansker når du håndterer skittentøy, og unngå å riste klesvask, siden dette kan øke spredningen av bakterier. 9. Vask og desinfiser skittentøyskurver. Hvis det er mulig, bør du vurdere å bruke et fôr som enten er til engangsbruk eller som kan vaskes i maskinen. 10. Tøm støvsugeren hver gang du har brukt den. Du bør vaske over støvsugeren med desinfeksjonsmiddel. Dette gjelder også apparater som oppvask- og vaskemaskiner. 11. Når du fyller på forsyninger, bør du ta deg tid til å kontrollere utløpsdatoene. Husk på å aldri blande klor til husholdningsbruk med ammoniakk eller noen andre rengjøringsmidler som kan skape giftige gasser som er farlig å inhalere. 12. Bruk pose i søppelbøtter. Ved å bruke pose i søppelbøttene blir det enklere å kaste papirlommetørkler og annet avfall. 13. Kast eller vask rengjøringsutstyr. Hvis du bruker tørkepapir, desinfiserende våtservietter og annet engangsutstyr for rengjøring, bør du ta ut søppelet når du er ferdig. Hvis du bruker vaskekluter og andre gjenbrukbare produkter, må du sørge for å maskinvaske dem på den høyeste temperaturen materialet tåler. 14. Fjern verneutstyr på en trygg måte. Når du er ferdig med rengjøringen, må du umiddelbart fjerne verneutstyr som frakker, hansker og munnbind og deretter kaste dem eller vaske dem. Husk å vaske hendene dine i minst 20 sekunder etterpå.

Kilde: Airbnbs nettsider

Instruksen beskriver blant annet at man skal være spesielt nøye med overflater som berøres ofte. Det skal først vaskes med såpe og vann, deretter med desinfeksjonsmidler.

Airbnb understreker også at myndighetenes restriksjoner endres fortløpende, og oppfordrer reisende til å sette seg inn i lokale og nasjonale oppdateringer.

Mange spørsmål fra utleiere

Folkehelseinstituttet (FHI) får mange spørsmål nå som Norge sakte åpner opp igjen etter å ha vært delvis koronastengt siden i midten av mars. Dette gjelder ikke minst fra aktørene som leier ut ferieboliger.

Tone Bruun i FHI mener en kommer langt med vanlig reingjøring. Foto: Folkehelseinstituttet

FHI sier det er viktig at folk forholder seg til de generelle smittevernsrådene som er gitt.

– Men dette viruset er ikke veldig motstandsdyktig, så god og vanlig rengjøring hjelper godt, sier overlege Tone Bruun i FHI.

Hun har god tro på at dette skal gå bra dersom en har god håndhygiene og holder seg hjemme dersom en er syk.

Går for alternative løsninger

Silje Brokke er en av dem som har vært ivrig bruker av DNTs hyttetilbud i fjellet.

I år har hun lagt opp til fjelltur med telt og hengekøye utenfor de mest populære stiene.

– Jeg var også nybegynner en gang, men har blitt mer erfaren med tanke på hva man trenger å ha med seg på tur. Da tenker jeg at pågangen blir stor, og at de som er ferskere enn meg kan benytte hyttene, sier hun til NRK.