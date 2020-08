Denne fuglen er aldri sett i Norge før

Jomfruland i Kragerø kommune i Telemark er en viden kjent fugleøy langs skagerrakkysten, der den danner en fin ledelinje for fugler på trekk. Det var her i de aller nordligste nettene det ble funnet en liten gulgrønn fugl.

Det ble lenge diskutert hva slags type art denne fuglen kunne være. For sikkerhets skyld ble det tatt en DNA-prøve av fuglen, som ble sendt til Universitetet i Aberdeen i Skottland for analyse.

Overvintrer i India

I slutten av juli kom det svar om at fuglen utvilsomt var en einersanger.

Einersanger har sin utbredelse fra Tyrkia, Iran og Afghanistan. Overvintringsområdet ligger i det sørlige India og Sri Lanka. Så da er spørsmålet hvordan den kunne dukke opp i Telemark.

– Hva som har skjedd er vanskelig å si. Naturen er i stadig endring, sier Ola Nordsteien.

Forvillet seg

Han jobber på Jomfruland fuglestasjon og det var han som fant fuglen. Det har ikke blitt funnet en ny fugleart for Norge på Jomfruland på over 23 år.

Denne sommeren har einersanger blitt funnet flere steder i Nord-Europa. Blant annet i Danmark, Nederland og Storbritannia.

– De må rett og slett ha forvillet seg litt. De overvintrer som regel i Asia, sier Nordsteien.

Ola Nordsteien på Jomfruland fuglestasjon synes fortsatt det er like gøy å se en ny fugl. Foto: Anne Lognvik

Like gøy

Han har jobbet ved fuglestasjonen i ti år. Han blir fortsatt like glad når han får se en fugl han ikke har sett før.

– Interessen for fugler har jeg hatt siden jeg var bitte liten. Den fikk jeg av faren min som alltid dro meg ut i skogen. Det er like gøy å finne nye arter, sier han.

Han sier at fugler ikke bare er en jobb.

– Det er hobbyen min og en livsstil, sier Nordsteien tydelig engasjert.

Skjer når det er varmt

Hvert eneste år finner man en fugl man ikke har sett her i Norge før. Årsaken er at det finnes så mange forskjellige arter. Det skjer som regel når det er varmt og gunstige vindforhold.

– Det som sannsynligvis har skjedd, er at fuglen av en eller annen grunn har reist for langt på nordtrekket og havnet her i Norge, sier rådgiver i Norsk Ornitologisk Forening, Andreas Winnem.

Winnem forteller at fuglen nok ikke er i Telemark nå lenger.

– Den er på forflytning, så den har nok flydd videre, sier han.