Klokken 10 mandag gikk første tur med passasjerer til Strømstad i Sverige.

Uten jobb i 16 måneder

Beate Øverland har vært permittert fra jobben som teamleder for innsjekk i nesten 16 måneder.

I dag var hun tilbake på jobb.

– Vi er spent på om vi husker hvordan vi skal gjøre ting. Vi har vært her et par dager og forberedt oss, sier Øverland og smiler.

Hun sier det betyr veldig mye å få starte opp igjen. Øverland ser frem til å få bedre økonomi, og til å ha en grunn til å stå opp om morgenen.

– Jeg gleder meg mest til å møte kundene igjen. Vi har mange faste kunder som har savnet båten, så det blir veldig hyggelig å se kunder og kolleger.

KØ: Det var en gledens dag for mange som endelig kunne reise over til Sverige igjen. Foto: Guro Hatlo / NRK

– Til å ta og føle på

Før pandemien kunne skipene ta inn 2000 passasjerer. Med dagens restriksjoner får 500 bli med over til Strømstad.

Marianne Rohde Sørensen er en av passasjerene som fikk bli med på den første turen.

Hun skulle ta ferga for hjelpe ei venninne med å gjøre hytta sommerklar.



– Det er så deilig at det er til å ta og føle på, svarer Sørensen på hva hun føler om gjenåpningen.

Passasjer Olav Archer har ventet på denne dagen veldig lenge. Han mener dette betyr alt for byen.

– Jeg er stadig nede her på bryggeområdet og mater fugler i håp om at båtene skal flytte på seg. Jeg har ventet i et halvannet år, så denne dagen ønsker jeg veldig kjærkommen, sier han.

STEMNING: Ansatte i Color Line møtte opp mandag morgen for å følge Strømstad-båtens avreise. Foto: Guro Hatlo / NRK

– Feststemning om bord

Dagen er også kjærkommen for de ansatte i fergeselskapet.

Til tross for at flere av dem har sommerferie, møtte de likevel opp på kaia mandag morgen for å følge båten ut av Sandefjord.

– Det er mye følelser i sving. Vi har ikke hatt noe drift på denne linjen siden Norge stengte ned. Det er feststemning om bord i dag, sier salgs- og markedssjef i Color Line, Nina Moland Andersen.