Ber om forvaring for drapstiltalt

Påtalemyndigheten legger ned påstand om forvaring i 18 år med en minstetid på 12 år for den 27 år gamle mannen som har innrømmet at han skjøt Bård Lanes i Tønsberg i 2021.

Statsadvokat Andreas Christiansen sa i sin prosedyre i Vestfold tingrett i ettermiddag at 27-åringens rolle i drapet normalt sett ville bli straffet med 18 års fengsel.

27-åringen er tidligere dømt for likskjending i Spjelkavik, og han ble senest i 2021 dømt etter en voldsepisode i Oslo. I tillegg banket han opp en medfange mens han satt i varetekt i påvente av rettssaken han nå er en del av.

Statsadvokaten mener det er fare for at 27-åringen skal begå ny voldskriminalitet, og mener derfor at 27-åringen må idømmes en forvaringsstraff.

I motsetning til en vanlig fengselsstraff kan forvaring forlenges underveis i soningen.

Statsadvokaten legger ned påstand om fengsel i 16 år for den 33 år gamle mannen som har innrømmet at han var sjåfør på drapskvelden.

Statsadvokaten mener 31-åringen som er tiltalt for å ha bestilt drapet, bør dømmes til 18 års fengsel.

Påstanden for den 23 år gamle brasilianske mannen som er tiltalt for medvirkning til drapet, er 16 års fengsel.

De fire drapstiltaltes forsvarere skal holde sine prosedyrer i neste uke.