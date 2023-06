Krever lang fengselsstraff og forvaring: – Bård Lanes spådde sin egen død

Rettssaken etter drapet på Bård Lanes er helt på oppløpssiden. En maraton-rettssak som startet i midten av mars, er ferdig i midten av neste uke.

Det har vært flere temaer i rettssalen i løpet av disse månedene; vitner, video og lydopptak fra drapsstedet, en mangeårig konflikt mellom Bård Lanes og en av de tiltalte og GPS-overvåkning av Lanes.

Også et skytevåpen, som ikke er funnet, og en lyddemper som ble kjøpt inn, er noen av ingrediensene.

Helt på tampen i tingretten skal både statsadvokaten og forsvarene til de drapstiltalte oppsummere saken og si sin mening om hvor mye straff de bør ha.

De fire tiltalte hadde ulike roller i drapet, mener statsadvokaten, som nå er klar på hva slags straff de må få:

Skytteren (27) må dømmes til forvaring, med fengselsstraff i 18 år med minstetid på 12 år.

Bestilleren (31) må dømmes til fengsel i 18 år

Sjåføren på drapskvelden (33) må dømmes til fengsel i 16 år.

Medvirker (23) må dømmes til fengsel i 16 år.

Alle fire ser rolige, men smått betenkte ut når de får nyheten.

– Et bestillingsdrap som er planlagt, oppsummerte statsadvokat Andreas Christiansen.

STRENGE STRAFFER: Påtalemyndigheten mener fire personer plana å drepe Bård Lanes og en av dem gjorde det de kunne for å distansere seg fra drapet. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

For 27-åringen vil de ha forvaringsdom fordi det er fare for nye alvorlige lovbrudd.

En sakkyndigrapport mener han har liten interesse, og evne, til å endre seg. Han har flere voldsdommer bak seg og vært mye av livet i fengsel, siden han var ung.

27-åringen, som tidligere også dømt for likskjending i Ålesund, har innrømmet at han skjøt Lanes, som en tjeneste for 31-åringen.

Alle de fire har sagt at de ikke planla å drepe Bård Lanes, men at de «kun» skulle knekke beina på han. Lanes ble skutt midt i et handelsområde i Tønsberg en kveld i april 2021.

Mener de har null troverdighet

Men statsadvokaten mener det er opplagt at målet var å drepe.

Statsadvokaten mener 31-åringen hadde et personlig motiv mot Lanes, etter en mangeårig konflikt med Lanes.

Forberedelsene de sammen gjorde med å overvåke bilen hans, våpenet de tok med på drapskvelden, kommunikasjon mellom dem på krypterte plattformer, og få inn 27-åringen til å gjøre jobben, er så omfattende at det ikke kan dreie seg om å kun jekke ned Lanes.

De mener at våpenet ble brukt fordi de fire visste at Lanes var altfor sterk og god til å slåss, og at de derfor måtte skyte han.

Trusler, anmeldelser og besøksforbud frem og tilbake hadde preget forholdet mellom Lanes og 31-åringen og at konflikten omsider fikk en slutt.

TILTALT: 31-åringen som politiet mener planla drapet har vært kjent i det kriminelle miljøet i Tønsberg. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

– Bård Lanes spådde sin egen død i januar 2021, sa statsadvokat Åsmund Yli.

Han ba dommeren om å ikke høre på det de har sagt i rettssalen.

– Vi har fire forklaringer. De er svært ulike og er ikke sammenfallende, mener Yli.

Troverdigheten er lik null og at de husker det de vil huske, mener han.

Statsadvokaten mener også at 31-åringen forsøkte å finte ut politiet med skaffe seg et oppkonstruert alibi ved å gjøre to ting.

En stund før drapet sendte 31-åringen en fredsmelding i sosiale medier for å distansere seg fra drapet, og han dro til Oslo for å kjøpe et kjøkken for å skaffe seg et oppkonstruert alibi.

Mandag og tirsdag neste uke skal forsvarerne til de fire ha sine prosedyrer i tingretten.