Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En skoleansatt i Tønsberg er varetektsfengslet og siktet for en seksuell handling mot en elev.

Siktede ble umiddelbart suspendert da kommunen ble informert om saken, og arbeidsforholdet er nå avsluttet.

Foreldre og ansatte ved skolen er informert om saken, og kommunen sier de tar saken på største alvor.

Politiet etterforsker om det kan være flere ofre, men så langt er det kun én fornærmet elev.

Siktede nekter straffskyld og har samarbeidet med politiet gjennom flere avhør. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Politiet har etterforsket saken i hemmelighet i flere uker. Fredag gikk Tønsberg kommune ut med en orientering om saken.

Politiet ble varslet av skolen i februar i år.

De pågrep da mannen, som har jobbet ved den aktuelle skolen i flere år.

– Det hadde kommet frem opplysninger fra en elev om at det skulle ha skjedd en seksuell handling noe tilbake i tid fra siktede, sier politiadvokat Bjørn Bunkholt Sæter til NRK.

Politiadvokat Bjørn Bunkholt Sæter sier etterforskningen så langt ikke har avdekket flere fornærmede enn den ene eleven. Foto: Børre Karterudseter / NRK

Ble suspendert

Kommunen opplyser at mannen umiddelbart ble suspendert og at saken er anmeldt.

– Arbeidsforholdet er nå avsluttet i samråd med den ansatte, sier kommunalsjef Espen Riiser ved oppvekst og læring.

Kommunalsjef Espen Riiser i Tønsberg kommune sier at foreldre som har barn ved den aktuelle skolen, er informert om saken. Foto: Tønsberg kommune

Skolen har informert ansatte og foresatte om saken.

– Både skoleledelsen og kommunen tar saken på største alvor, og vil gjøre det vi kan for å ivareta alle berørte parter på en best mulig måte, sier kommunalsjefen.

Beføling

Politiadvokat Sæter sier mannen er siktet for en seksuell handling mot en elev ved skolen han jobbet på.

– Handlingen skal ha bestått i beføling og er av en slik karakter at den defineres som en seksuell handling, sier Sæter.

Han vil ikke si noe mer om hva som skal ha skjedd, men politiet tar anmeldelsen på alvor.

– Så langt har vi én fornærmet som vi vet om, men vi undersøker om det kan være flere ofre, sier politiadvokaten.

Mannen ble pågrepet i slutten av februar i år, og har etter det vært varetektsfengslet.

Politiet har begrunnet fengslingen med at han kan ødelegge bevis ved en eventuell løslatelse.

Nekter straffskyld

Mannen tar siktelsen svært tungt, ifølge forsvarer Stian M. Sletten.

Advokat Stian M. Sletten i Advokatfirmaet Hasle forsvarer den siktede, som nekter straffskyld. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

– Siktede har samarbeidet fullt ut med politiet og forklart seg over flere avhør. Siktede erkjenner ikke straffskyld og har selv valgt å avslutte arbeidsforholdet ved skolen, sier Sletten til NRK.

Advokaten sier han er opptatt av å ivareta klienten sin som et medmenneske.

– Siktede har det veldig vondt akkurat nå.