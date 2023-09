32 år gamle Ola bor i landsbyen Vidaråsen i Andebu, mellom Tønsberg og Sandefjord.

I det lille samfunnet med 150 innbyggere lever mennesker med og uten utviklingshemming sammen, i et rolig tempo, tett på naturen.

Inkludering, forståelse og respekt er kjerneverdier i landsbyen.

Nå kan du snart se filmen om Olas liv på Vidaråsen, når den kommer på kino over hele landet fra 13. oktober.

Utsolgt

Onsdag var det fest-førpremiere på filmen på Kilden kino i Tønsberg. Den store salen med over 400 seter var utsolgt.

Det ble stående jubel etter filmen.

– Det er helt utrolig. Det er fortsatt litt som en drøm, sier Ola Henningsen.

Regissør Ragnhild Nøst Bergem og Ola Henningsen foran en fullsatt kinosal under fest-førpremiere av filmen på «hjemmebane» i Tønsberg. Foto: Magnus Eik

Regissør Ragnhild Nøst Bergem har blitt fortalt at det bare skjedd én gang før, da Fifty Shades of Grey rullet på lerretet.

– Tenk på det. Det er stort for meg, og det er veldig stort for Ola, sier en stolt regissør.

Dokumentarfilm-regissør, Ragnhild Nøst Bergem. Foto: Jonas Fagereng Jacobsen / Fontene

Autografer og selfies

Hovedpersonen selv synes det er rart å få så mye oppmerksomhet.

– Jeg skal jo liksom prøve å holde bakkekontakt da. Prøve. Men det er ikke lett når folk kommer og spør om bilder og autografer, sier Ola Henningsen.

«Ola – en helt vanlig uvanlig fyr» er en film om likeverd, tilhørighet og betydningen av å føle seg trygg nok til å være den man er, ifølge filmomtalen.

– Filmen handler om hvordan jeg opplever å leve med diagnosen jeg har. Og hvordan jeg prøver å strebe etter å bli mer selvstendig. Få folk rundt meg til å tro at Ola kan få ting til, sier Henningsen.

Klipp fra filmen Ola - En helt vanlig uvanlig fyr Du trenger javascript for å se video.

På slutten av filmen finner man ut at Ola kan få til det meste han vil, avslører han, uten å røpe for mye.

Ville gi Ola en stemme

Ragnhild Nøst Bergem ble kjent med Ola i 2014 da hun studerte film og laget en dokumentar fra Vidaråsen.

– Jeg ble veldig fascinert av måten de lever på. De bor sammen i ulike kollektiv og drifter landsbyen med eget bakeri, snekkerverksted, økologisk landbruk, butikk og barnehage, forteller regissøren.

Det er viktig for Bergem å fortelle historier fra personer vi ikke hører eller ser så mye til i samfunnet.

– Jeg har lyst til å gi Ola en stemme, sier hun.

Ola Henningsen har en lett utviklingshemming og har bodd på Vidaråsen i 10 år. Foto: Sigurd Neby

Bergem beskriver Ola Henningsen som en klok og reflektert type. En engasjert, morsom og ærlig fyr. Som tittelen på filmen sier, en helt vanlig uvanlig fyr.

– Vi har fulgt hverandre tett og har blitt ganske gode venner. Han er en fyr som tør å ta litt sjanser, som tør å prøve noe han ikke er trygg på, og tør å prøve en gang til. Det har inspirert meg veldig, sier regissøren.

Til inspirasjon

Hun håper også at publikum blir berørt, får et innblikk i et annet liv, lar seg inspirere og kjenner seg igjen.

Noe av målet er å bidra til å bryte ned skillet mellom «oss» og «dem».

– Filmen handler om det å være menneske, om å finne sin plass, om å høre til. Det å ha noen rundt seg som kan støtte deg slik at du tør å ta noen sjanser og tør å være deg selv.

– Tematikken er universell. Man trenger trygghet og et fellesskap for å kunne være den man er og bruke de ressursene man har, legger hun til.