75-åring banket opp i sin egen garasje etter forbikjøring

Hendelsen skjedde på landeveien i Lunde i Telemark en mandags formiddag i juni i år.

Tok opp jakten

MC-føreren var ute på tur med motorsykkelen sin, da han ble forbikjørt av en bil.

Ifølge den tiltalte skal bilen ha kjørt forbi han med svært liten avstand, og deretter svingt inn rett foran ham.

Dette gjorde at han måtte bremse kraftig ned for å unngå kollisjon, noe den erfarne motorsyklisten opplevde som svært skremmende.

Dermed svartnet det for 71-åringen, som bestemte seg for å ta opp jakten på bilen foran.

Etter kort tid endte ferden opp på adressen der eieren av bilen bor.

Da sistnevnte hadde parkert og kom ut av bilen, ble han møtt av en rasende mc-fører.

Så startet volden.

Med hjelmen sittende på, tok angriperen først kvelertak på 75-åringen, og dunket hodet hans i taket på bilen. Deretter påførte han bilføreren et slag med flat hånd.

Hendelsesforløpet er bekreftet av bilder fra et overvåkningskamera på stedet.

Bildene viser ifølge dommen av det tok fire sekunder fra motorsykkelen stanset til føreren gikk til fysisk angrep.

Uenige om hendelsesforløpet

De to er temmelig uenige om hva som egentlig skjedde den aktuelle sommerdagen.

Mannen som ble angrepet i sin egen garasje, opplevde nemlig forbikjøringen ganske annerledes.

Han fortalte i retten at han hadde kjørt forbi motorsykkelen fordi vedkommende holdt svært lav hastighet, og mente han hadde god klaring underveis.

Dermed ble det ord mot ord.

MC-førerens forsvarer, Monica Tveit Tjentland, mente at klienten hennes måtte frifinnes på bakgrunn av reglene om provokasjon, eller at han måtte anses for å ha handlet i berettiget harme.

Aktor, Caroline Gunnesdal, mente at hendelsen uansett ikke kunne forsvare den etterfølgende volden i garasjen.

Retten hadde forståelse for at hendelsen kunne virke provoserende på mc-føreren, men ikke nok til at det forsvarer noen av handlingene i garasjen.

– Den tiltalte er en godt voksen mann, som burde ha benytte seg av andre handlingsalternativer, heter det i dommen.

Dømt til fengsel

Mannen ble dømt til fengsel i 24 dager.

Han må i tillegg betale 580 kroner i erstatning, og 5.000 kroner i oppreisning til den fornærmede 75-åringen. I tillegg må han dekke saksomkostninger på 3.000 kroner.

Mannens forsvarer, Monica Tveit Tjentland, sier at de nå vil gå grundig gjennom dommen.

– Min klient er kjent med utfallet, men vi ønsker ikke å kommentere saken ytterligere før vi har gått gjennom dommen i fellesskap. En anke må vi eventuelt komme tilbake til, sier hun til NRK.