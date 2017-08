Vil ha nye regler

Landbruksminister Jon Georg Dale åpner for organisert salg av upasteurisert melk fra norske gårder. I juni ble en melkebonde fra Holmestrand dømt til 14 dagers betinget fengsel for å ha solgt slik melk. Dale synes at regelverket er for strengt og nye regler er sendt på høring, skriver Nationen.