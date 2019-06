Veterinær angriper pelsvedtak: – Naivt og en skam

– Jeg føler meg dolket i ryggen av politikerne.

Slik reagerer pelsdyrbonde Axel Herman Holt på Ramnes i Vestfold. Ifølge han selv investerte han fire millioner kroner i gården sin i 2012.

Han ønsket å satse som minkbonde og måtte oppgradere for å møte kravene om dyrehold. Nå har han over 1000 mink på gården.

– Jeg har bygget alt nytt. Det er fire nye hus til dyra, et foringshus med teknisk anlegg og vann, i tillegg til et pelseri. Jeg tok på meg mye gjeld og har lagt ned en enorm mengde med egen innsats, sier Holt.

Hvert år har han tre pålagte besøk fra veterinær, Mattilsynet kommer på uanmeldt besøk, og han er med i en europeisk sertifiseringsordning.

Veterinærbesøkende er gjort av privatpraktiserende veterinær, Per-Ole Tysland – i oppdrag fra bransjen.

KRITISK: Veterinær Per-Ole Tysland. Foto: Henrik Bøe / NRK

– Det er riktig på si at Axel Herman Holt driver et mønsterbruk.

– Jeg vil også si at flere steder jeg har vært på inspeksjon, drives det godt. Og jeg mener at mange som driver med ku og gris har noe å sikte mot. Dyra er tillitsfulle, de har renslige og fine bur, er godt holdt og er blanke og fine i pelsen. Det er ingen grunn til at disse ikke skal fortsette driften, sier Tysland til NRK.

Mattilsynet bekrefter til NRK at det ikke er har vært noen avvik på gården til Holt.

USIKKER: Axel Herman Holt sier han ikke vet hva han skal gjøre med gården når driften legges ned. Foto: Henrik Bøe / NRK

– Naivt

Holtan sier det også er mange dyrleger i Norge som støtter avviklingen av pelsdyrnæringen, som ble vedtatt i går.

Stortinget vedtok nedleggelse av pelsdyrnæringen innen 1. februar 2025.

Den norske veterinærforening og Rådet for dyreetikk har tidligere støttet en styrt avvikling.

– Det er dokumentert mange eksempler på dårlig hold av pelsdyr i Norge. Er ikke det uetisk?

– Det er helt klart bønder som ikke er flinke – også innen pelsdyrnæringen. Men det er avla på disse pelsdyra i over 100 år, og dette er ikke ville dyr som blir satt i bur, sier han.

Veterinæren tror heller ikke at det blir mindre bruk av pels som følge av Stortingets vedtak.

– Det har ikke noen innvirkning på det internasjonale markedet. Der er det prisene som avgjør. Slutter vi med pelsdyr i Norge, øker det bare i en annen del av verden. Dette vedtaket er naivt og tragisk og har ikke engang bred støtte i regjeringen. Det bidrar kun til at bøndene får livsverket lagt i grus og flere blir gjeldsslaver, mener Tysland.

Lover kompensasjon

Guri Melby (V) sa i går at Stortingets vedtak innebærer en kompensasjon gjennom det hun mener er en raus ordning.

– Det er en ordning som fort kan ende opp med at vi betaler 650 millioner kroner til de 167 pelsdyrbøndene som er aktive i dag, sa Melby.

Hun mener det er en gledens dag for dyrene.

– De siste 20 årene har tunge fagmiljøer vært klare på at pelsdyrholdet vi i dag har på norske pelsdyrfarmer, ikke er forenlig med god dyrevelferd, sa Melby.

Axel Herman Holt sier detaljene i kompensasjonen må komme straks.

– Nå vet vi ikke noe om det. Alt er usikkert.