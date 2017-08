Vet ikke hva som skjer med selskap

Det er uklart hva som skjer med Brøtsøbruddet AS dersom Vestfoldfestspillene legges ned. Det sier fylkesrådmann Egil Johansen, som har foreslått å legge ned festspillene på grunn av dårlig økonomi. Brøtsøbruddet AS jobber for å gjøre et gammelt steinbrudd på Tjøme til konsertarena.