Utrolig nok slapp sjåføren unna med små skader

Uhellet skjedde ved jernbanebrua i Dronningens gate i Larvik ved 14-tiden.

– Sjåføren av bilen er sendt til legevakt for en sjekk, men ikke fått noen betydelige skader, sier operasjonsleder ved Sør-Øst Politidistrikt, Per Andreassen til NRK.

Veien var lenge stengt, men ble åpnet igjen klokken 1556.

– Traktoren var for høy for brua og gravemaskinen har kommet borti kanten og rikosjettert av lasteplanet og over bilen, sier Andreassen.

Sjåføren av traktoren har fått førerkortet beslaglagt.

– Skadeomfanget på brua er foreløpig ukjent, sier pressevakta hos Bane Nor, Randi-Folke Olsen til NRK.

Vestfoldbanen ble stengt mellom Sandefjord og Larvik, men er nå åpnet igjen.

– Det så ikke ut som det var så store skader på brua, sier fotograf på stedet Geir Eriksen til NRK.

Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) stengte brua for togtrafikk, men konstaterte at brua kun hadde kosmetiske skader.