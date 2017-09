Utjevningsmandat til Venstre

Venstres Carl-Erik Grimstad ligger an til å sikre en stortingsplass gjennom et utjevningsmandat. Lars Egeland fra SV var på et tidspunkt inne, men utover kvelden var det Grimstad og Kathrine Kleveland fra Senterpartiet som kjempet om utjevningsmandatet, i en thriller der det skiftet hele tida.