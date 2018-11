To omkom i flystyrt – piloten manglet erfaring

I fjor høst krasjet et småfly på et jorde i Holmestrand.

To menn i 40-årene, begge fra Holmestrand, omkom i ulykken.

Nå har Havarikommisjonen gransket ulykken, og ifølge en fersk rapport hadde piloten begrenset erfaring med flymodellen. Piloten hadde heller ikke fått god nok opplæring og manglet forståelse for flyets egenskaper.

Masse og vekt

Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Havarikommisjonen, sier det viktigste læringspunktet i rapporten viktighetne at å ta hensyn til vekt og balanse i et småfly.

– For noen år siden ble det en regelendring der piloter fikk lov til å gjøre en egenutsjekk på et fly, hvis piloten har kunnskap med tilsvarende fly, sier Halvorsen.

Han sier piloten av dette flyet var en svært erfaren flyger med andre flytyper.

– Vi anser at Luftfartstilsynet med fordel bør lage en liste der de som gjør en egenusjekk får hjelp til å gå gjennom viktige punkter, sier Halvorsen.

Akroflygning

Kommisjonen mener at piloten også manglet de nødvendige rettighetene til å utføre akroflygning.

Ulykken skal ha skjedd da det ble gjort et forsøk på en «stall turn hammerhead»-manøver. Etter en vertikal stigning med full motorkraft avtok hastigheten på flyet, slik at det sto stille i luften.

Flyet skal deretter ha falt bakover og snurret mot venstre til piloten mistet kontroll over flyet. Når flyet får ryggspinn blir det vansklig for piloten å orientere seg.

– Det er viktig å ha god kontroll på vekt og balanse, og at man gjør en vurdering på dette før hver flyning. Flyet manglet et slikt skjema det var praktisk mulig å bruke.

– Hvis et skjema hadde blitt brukt, så ville man kommet fram til at det ikke var mulig å være to personer i dette flyet, sier Halvorsen.

Flere vitner

Vitneforklaring og videoopptak tilsier ifølge rapporten at det ikke var tegn til at piloten var nær ved å gjenvinne kontroll fra ryggspinnet.

Mange av vitnene til ulykken var skolebarn. Holmestrand kommune etablerte raskt et kriseteam og var samme ettermiddag til stede ved Ekeberg skole.

En måned etter ulykken i Holmestrand, oppsto den en tilsvarende ulykke på Hamar.