Havarikommisjonen om dødsulykke: – Piloten hadde kun fire timers erfaring med flytypen

Havarikommisjonen mener at piloten ikke hadde nok erfaring med å styre småfly av denne typen. I den ferske rapporten som ble publisert om ulykken i dag, kommer det fram at flyet steilet og gikk rundt før det traff bakken.

Det var to personer i flyet, og begge mistet livet i ulykken.

Flyet styrtet på et jorde ved Furnes utenfor Hamar.

Ustabil landing

Det var den 19. september i fjor at piloten og en passasjer var ute med flyet. Utgangspunkt et var Hamar flyplass Stafsberg.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Videoopptak fra tårnbygningen på Stafsberg viser at flyet var ustabilt da det skulle gå inn for landing. Flyet landet med såkalt «bratt nesevinkel» på et jorde rett ved flyplassen.

Havarikommisjonen har studert videoen, og mener at piloten ikke hadde gode nok ferdigheter for å styre småflyet. De skriver at han kun hadde fire timers erfaring med denne flytypen.

Foreslår endring i sikkerhetsinstruks

Havarikommisjonen foreslår to endringer rundt flysikkerhet etter ulykken på Hamar. De mener at en kvalifisert flyinstruktør skal være med når piloter skal gjøre seg kjent med nye småflytyper. I dag utfører piloter dette selv.

Kommisjonen mener også at flyet som styrtet, ikke hadde komplett flygehåndbok om bord. Det var kun enkeltark med i flyet.

I forbindelse med årlig sertifisering av luftfartøy, eksisterer det ikke rutiner for å sjekke at flygehåndbok ligger om bord. Slike rutiner bør på plass, mener kommisjonen.