Torp Sandefjord lufthavn er fredag formiddag stengt på grunn av et strømbrudd. Alle flyvninger fra flyplassen er derfor innstilt.

– Vi har dessverre ikke strøm og må gå over på nødstrømsaggregat. Vi har fått belysning i terminalen vår, men for øyeblikket har vi ikke klart å få belysning på rullebanen, så flyplassen er for øyeblikket stengt, sier markedssjef Tine Kleive-Mathisen ved Torp til NRK i 10.05-tiden.

To fly fra henholdsvis Skopje og Alicante har måttet fly til Gardermoen i stedet.

– Vi har også fly som nå er i venteposisjon i lufta og vi jobber på spreng for å få belysningen på rullebanen og nødstrømmen opp å gå. Vi håper at vi ikke er ute av drift i en for lang periode.

Hun ber reisende forholde seg til normale avgangstider.

– Vi vil oppdatere informasjonen så snart vi har mer konkret informasjon å komme med, sier hun.

Flere hundre er berørt

Strømmen gikk klokken 09.08 fredag.

– Når vi ikke har belysning på rullebanen, kan fly verken ta av eller lande. Vi har en del passasjerer som sitter og venter på ny informasjon, sier Kleive-Mathisen.

– På neste avgang til Manchester er det et sted mellom 150–200 mennesker, og vi har fly som skal innenriks. Så det er flere hundre som er berørt av dette her, fortsetter hun.

Markedssjefen vet ikke når all strøm skal være tilbake igjen.

– Jobber på spreng

Ruhne Nilssen, informasjonssjef i Skagerak Nett, opplyser at det totalt var 505 kunder som var uten strøm etter strømbruddet fredag formiddag.

– Torp skal ha fått strømmen tilbake på mesteparten av anlegget og vi har 112 kunder i området ellers som er strømløse, sier han til NRK i 10.15-tiden.

– Når tror dere at resten av strømmen på Torp vil være tilbake?

– Det er vanskelig å si, men vi jobber på spreng for å skaffe alle kundene strømmen tilbake så raskt som mulig, sier han.

Nilssen vet foreløpig ikke hva årsaken til strømbruddet er, men de tror det er snakk om en kabelfeil i området.