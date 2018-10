Stjal gifteringer fra fingrene til eldre

– Jeg kommer til å være flink til å låse døra framover.

Det sier en 95 år gammel kvinne fra Holmestrand til NRK. Hun ønsker ikke stå fram med navn fordi hun forsøker å legge den belastende saken bak seg.

I en fersk dom fra Nordre Vestfold tingrett er elleve rumenere i 20-årene dømt til fengsel for en rekke tyverier fra eldre.

Stjal arvegods

På halvannet døgn i februar i år fant de måter å komme seg inn i eldres leiligheter. De jobbet seg fra Grimstad i sør til Bærum i nord, og stjal smykker og kontanter.

Fra flere av de eldre ble gifteringer stjålet rett fra fingrene deres, da tyvene skulle smøre inn hendene med krem.

– De stjal 300 kroner fra lommeboka, tre gullkjeder, to armbånd og noen gullringer. Det var arvegods, så det er kjedelig, sier 95-åringen NRK har vært i kontakt med.

Utga seg for å være lege

De domfelte utga seg i noen tilfeller for å komme fra hjemmesykepleien, og i ett tilfelle for å være lege.

Fremgangsmåten gikk ut på at to og to kvinner oppsøkte de eldre. Den ene avledet vedkommende, mens den andre så etter ting å stjele.

– Jeg bor i en leilighet med flere andre. Da de ringte på, gikk jeg ut for å se. Plutselig ble døra bak meg låst, sier kvinnen.

Ifølge dommen ble eiendelene til 95-åringen stjålet fra en kommode. Før tyvene forlot stedet ga de henne et kyss på kinnet, ifølge dommen.

Alle ofrene bor i eldreboliger eller på sykehjem. Den yngste fornærmede er 81 år gammel, mens den eldste er 102 år gammel.

Tre år i fengsel

Sidra Bhatti er forsvarer for en 22 år gammel mann som ble dømt til tre år og seks måneder i fengsel.

Mennene skal ha fungert som sjåfører, og passet barna mens kvinnene begikk tyveriene.

– Han kommer trolig til å anke, sier Bhatti.

ANKER: Sidra Bhatti er forsvarer til en av mennene i saken som skal anke dommen. Foto: Hanne Roald

Hun forklarer at klienten er sliten og ønsker kun å komme hjem til familien sin.

– I lys av at han føler at han er uskyldig dømt, stoler han nå på at lagmannsretten retter opp tingrettens dom. Han har ikke erkjent straffskyld for noen punkter i tiltalen, og mener derfor at han ikke har gjort noe galt, sier Bhatti.

De domfelte erkjente seg ikke straffskyldig for det de var tiltalt for, bortsett fra én av dem som erkjente noe av det hun var tiltalt for. Hun avviste imidlertid å være en del av en kriminell gruppe.

Retten trodde ikke på dem, og dommene er fra to år og to måneders fengsel til tre og et halvt års fengsel. De må også betale totalt 69 637 kroner i erstatning.