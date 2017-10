Fraværsregelen har skapt mye frustrasjon blant videregående elever landet rundt. Men etter at den nye fraværsregelen ble innført viser det seg at trafikkskoler og elever samarbeider bedre i forhold til langsiktig planlegging enn tidligere, sier Ellen Margrethe Ramstad som er fagkonsulent i Autoriserte trafikkskolers landsforbund (ATL).

– Vi ser at samarbeidet mellom trafikklærer og elev er mer langsiktig enn det har vært tidligere, og de benytter seg mer av ferier og fridager. Jeg tror bransjen og elever har innfunnet seg med at det må mer planlegging til, sier Ramstad til NRK.

Elever starter tidligere

Erlend Christensen er trafikklærer ved Juliussen trafikkskole i Tønsberg. Han bekrefter at ungdommen har blitt flinkere til å planlegge og starter tidligere med kjøreopplæring. Dette ser han på som noe positivt.

TRAFIKKLÆRER OG ELEV: Erlend Christensen og hans kjøreelev Karoline er klar for en ny kjøretime nå i høstferien. Foto: Karoline Stangenes / NRK

– Vi merker jo en tendens til at elevene starter tidligere på opplæring og har nå bedre tid til å bli ferdig før de fyller 18 år. Det er mye mer fokus på å få timer etter skoletid. Tiden på ettermiddagen blir jo satt flere uker frem i tid, forteller Christensen.

Slik kombinerer du skole og kjøretimer

Karoline Aresen Omre (17) er en av mange elever som legger opp fritimer hun har på skolen og ferier til kjøreopplæring på trafikkskolen. 17-åringen startet allerede med kjøreopplæringen da hun var 16 år gammel. Hun har noen tips til alle som vil ta førerkort med en gang de fyller 18 år.

GOD PLANLEGGING: Karoline Aresen Omre planlegger godt sammen med sin trafikklærer Erlend Christensen slik at hun skal klare å ta lappen før hun fyller 18 år. Foto: Karoline Stangenes / NRK

– Du må være flink til å planlegge. Du må ha et system og vite hvor du kan utnytte tiden du har til overs i forhold til skole. Bruk tiden etter skolen samt fritimer, så kommer man i mål, sier 17-åringen.

Karoline vil fortsatt påpeke at det hadde vært mye lettere om ikke den nye fraværsgrensa hadde vært innført, men hun har innfunnet seg med at hun ikke får gjort noe med det.

Roligere på sosiale medier

ATL har egne grupper på Facebook der det tidligere har vært heftig diskusjon og debatt om den nye fraværsgrensa som ble innført i fjor. Der har både trafikklærere og publikum ytret seg med stort engasjement.

– Dette resulterte i at ATL har stått for barrikadene for å få godkjent gyldig fravær på de obligatoriske delene av kjøreopplæringen. Men det har virkelig roet seg nå den siste tiden på sosiale medier. Det er til og med ingen henvendelser slik det har vært tidligere, sier Ellen Margrethe Ramstad til NRK.