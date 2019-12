Fredag kveld gikk det et stort steinras i sørgående retning på E18 i Larvik, og det vil ta tid før all steinen er ryddet bort. Raset skjedde tett på innkjøringen til Larviktunnelen, litt sør for Bommestadkrysset.

Veien er stengt og mandag morgen er det kø både på gamle E18 og i Larvik sentrum.

Trond Haugstad sier de håper på å åpne for toveistrafikk i ett felt på E18 i slutten av uka. Foto: Robert Hansen / NRK

– Det tar seg til nå og vi regner med tett trafikk frem til rundt klokken 9, sier Trond Haugstad, prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, til NRK like etter klokken 07.30 mandag morgen.

– På Bommestad flyter det noenlunde bra, men i Larvik sentrum er det tiltakende trafikk, til dels stillestående. Og så har vi veldig mye trafikk og stillestående kø sørfra – fra Sky og inn mot Larvik på gamle E18.

Skal sprenges

Det ligger fortsatt store steinblokker i veibanen.

Etter planen skal to steinblokker i fjellsiden sprenges tirsdag morgen.

– Prognosen og det vi jobber etter, er at i slutten av uken så vil vi forsøke å åpne for toveistrafikk i ett felt på E18, sier Haugstad.