Rådyr i veibanen – kjørte i grøfta

Vestfold Interkommunale Brannvesen opplyser at de dro til Grelland klokka 15:00 i dag etter at en bilfører havnet i grøfta. Mannen skal ha bremset opp for et rådyr som løp over veien og fått et sleng på bilen. Bilisten har ingen personskade. Dette uhellet skjedde på avkjøringsrampen sydover rett etter Grelland og påvirker ikke den tette trafikken på E18 nordover, opplyser brannmesteren.