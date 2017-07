Politiet visste ikke om fest

To unge menn som hadde planlagt en fest etter Stavernfestivalen, må søke om det. Det sier politiet til Østlands-Posten. De to har leid lokaler på Vadskjærtet i Larvik og ønsker å gi festivalfolket et sted å kjøpe mat etter festivalen hvor de kan ta med drikke selv. Det visste ikke politiet noe om og har kalt inn de to til et møte. Festen får status som et arrangement og må derfor søkes om, sier politiet.