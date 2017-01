Peter Pan-figuren, som hang på veggen på hermetikkfabrikken i Holmestrand, var et kjent landemerke for reisende langs gamle E18, men forsvant sporløst i mai 2011. Nesten seks år senere fikk byen endelig figuren tilbake.

– Jeg fikk telefon fra en som var involvert i tyveriet. Han ba om å få levere den tilbake anonymt, forteller ordfører Alf Johan Svele som også eier figuren.

Skulle restaureres

Familien til Svele etablerte hermetikkfabrikken Holmestrand Sardine Co i 1933 og markedsførte senere fiskeproduktene under navnet Peter Pan.

Fabrikken ble nedlagt i 1990 og da Peter Pan-figuren i solid jern skulle restaureres i 2011 ble den stjålet.

– Vaktmesteren vår hadde tatt ned figuren og satt den på bakken og det var en innskytelse fra en som kjørte forbi at han stoppet og tok den med. Da han ville levere den tilbake ba jeg om at han måtte sette den slik at den ikke ble stjålet igjen, forteller Svele.

DISNEY REAGERTE: Walt Disney-konsernet reagerte på at Peter Pan ble blandet sammen med fiskehermetikk og krevde provisjon for bruken av figuren. De trakk kravet mot fabrikken da de ble gjort oppmerksomme på at varemerket var registrert flere tiår før Disney-konsernet selv tok det i bruk. Foto: Vestfoldmuseene

Savnet av mange

Peter Pan-figuren har vært savnet av både lokalbefolkningen og folk som regelmessig har kjørt gjennom byen. Svele er overrasket over hvor stort engasjementet rundt figuren har vært.

– Folk i Holmestrand har savnet figuren sin, og for mange som brukte veien tidligere ble Peter Pan et landemerke. Når de kjørte fra Oslo til hytta på Tjøme kunne de si til ungene i baksetet at de var halvveis når de passerte Peter Pan, forteller ordføreren.

Anette Granstad som er en av holmestrandingene som har savnet Peter Pan. Hun er glad den nå skal tilbake på veggen av den gamle fabrikken.

– Jeg hørte den ble funnet i Oslo. Det er veldig bra at den er tilbake, sier hun.

Lokalavisa fikk bilde

LANDEMERKE: Peter Pan-figuren var et kjent landemerke i Holmestrand før den forsvant. Foto: John-André Samuelsen / NRK

For noen dager siden oppdaget en forbipasserende en grønn Peter Pan-figur utenfor Øvre Fossum gård på Stovner i Oslo, og da Jarlsberg avis ble koblet inn i saken, begynte ballen å rulle.

– Det er jo en kjent figur og det var en som gjenkjente den og tok et bilde som de sendte til Jarlsberg avis, forteller Svele.

Kort tid etter at Jarlsberg avis skrev om saken fikk Svele telefon fra en angrende synder, og nå skal Peter Pan igjen få hilse folk som kjører gamle E18, velkommen til Holmestrand.

– Først skal han få litt stell og restaurering, så skal vi få ham opp på veggen igjen, smiler Svele.