Ny studie: Sovemedisiner øker risiko for hoftebrudd

63 prosent av hoftebruddpasienter i en ny studie hadde tatt medisiner som kan virke sløvende da de falt.

– Slike medisiner kan man bli ustø av, og da er sjansen større for å falle og få et hoftebrudd, sier Anette Hylen Ranhoff, professor i geriatri ved Universitetet i Bergen og overlege ved Diakonhjemmet sykehus der studien ble utført.

BLODPRØVER: Professor Anette Hylen Ranhoff har ledet studien som er den første til å bruke blodprøver for å undersøke sammenhengen mellom legemidler og hoftebrudd. Foto: Universitetet i Bergen

Hun er prosjektleder for en ny studie som undersøker sammenhengen mellom reseptbelagte medisiner og hoftebrudd. Studien konkluderer med at hoftebruddpasienter oftere har sovemedisiner, antidepressiva og sterke smertestillende medisiner i blodet i forhold til den eldre befolkningen generelt.

Blodprøver gjør resultatene sikrere

Tidligere forskningsundersøkelser har pekt mot en sammenheng mellom hoftebrudd og bruk av sovemedisiner, antidepressiva og sterke smertestillende medisiner. Svakheten til disse undersøkelsene er at de tar utgangspunkt i hvilke medisiner pasientene har kjøpt på apoteket. Det er imidlertid umulig å vite om pasientene faktisk har brukt medisinene.

I den nye studien har forskerne i stedet basert resultatene på blodprøver som blir tatt like etter at pasientene er fraktet til sykehus som følge av hoftebrudd.

– Dermed har vi et helt sikkert bevis på at de har inntatt medisinene, sier Ranhoff.

– Hva fant dere mest av?

– Sovemedisiner. Mange eldre bruker det. Vi har i en tidligere studie sett at pasienter som hadde begynt på sovemedisiner nylig, hadde en høyere risiko for hoftebrudd enn pasienter som hadde brukt det lenge.

Hun forteller at resultatene støtter tidligere forskning. Dermed er forskerne mer sikre enn noen gang på at sovemedisiner, antidepressiva og sterke smertestillende medisiner fører til en økt risiko for hoftebrudd.

– Eldre trenger mindre søvn

BØR REDUSERES: Fastlege i Larvik, Arne Bredvei, mener bruken av sovemedisin bør reduseres. Foto: Berit Heggholmen / NRK

Fastlege i Larvik, Arne Bredvei, mener mange bruker sovemedisiner selv om de egentlig ikke har behov for det.

– Det man kanskje har gitt resept på for å takle en livskrise, kan ende opp med vanebruk. Jeg tror de aller fleste kan klare seg gjennom noen våkenetter, sier Bredvei.

Han mener både leger og pasienter har en del å gå på for å sikre at sovemedisiner brukes minst mulig.

– En del eldre må nok også forholde seg til at de både trenger mindre søvn og legger seg så tidlig at de våkner tidlig. Samtidig er det et problem at vi som leger kanskje ikke går inn i den underliggende årsaken for søvnproblemene, og at vi skriver ut resepter for raskt.

Den nye forskningsstudien er gjort blant 250 hoftebruddpasienter ved Diakonhjemmet sykehus. Pasientene var 65 år eller eldre, og er sammenlignet med den øvrige befolkningen i samme aldersgruppe.