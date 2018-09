Et titalls personer møtte opp i Larvik tingrett onsdag, da rettssaken mot en 21 år gammel mann startet. Mannen er tiltalt for blant annet drap, men erkjenner ikke straffskyld for dette. Tiltalte kommer fra Bergen, men bor i Skien.

De fleste av tilhørerne var sterkt preget av at deres mann, familiefar og venn mistet livet i trafikkulykken.

Mannens kone og det ene barnet ble alvorlig skadet i den samme ulykken da tiltalte kjørte mot kjøreretningen på E18 i Larvik 1. nyttårsdag, og frontkolliderte med familiens bil.

Flere av de oppmøtte gråt da aktor startet sin gjennomgang av hva som skjedde ved 04:30-tiden natt til 1. januar i år.

Ifølge aktor viser beregninger at den 21 år gamle mannen kjørte i 130 til 136 kilometer i timen. Bilen med familien holdt mellom 20 og 30 kilometer i timen i kollisjonsøyeblikket.

Henvendte seg til tiltalte

Kona til mannen som mistet livet i ulykken, forklarte seg i retten onsdag.

Hun fortalte at familien hadde vært på ferie på Gran Canaria, og at de skulle ha vært hjemme litt før. Men at de måtte måke frem bilen fordi det var så mye snø. Det var mannen hennes som kjørte bilen, og på veien nedover stoppet familien ved en restaurant der mannen måtte sove en halv time.

Kvinnen fortalte også at de egentlig skulle kjøre over Siljan, men tok E18 i stedet på grunn av all snøen. Tåke og mye snø gjorde kjøreforholdene vanskelige, sa hun.

Idet bilen nærmet seg fylkesgrensa mellom Vestfold og Telemark, så de en bil komme mot dem i stor fart i feil kjørefelt. Ifølge kvinnen sa mannen hennes da at «Noen har sovnet eller noe galt har skjedd».

Mannen skal ha blinket med lysene og tutet. Kona, som da satt i baksetet bak mannen, forteller at hun sa «Kjør over til høyre», men at mannen svarte «Guttene sitter på høyre side». Det var det siste han skal ha sagt. Mannen døde på stedet.

Kvinnen henvendte seg til tiltalte under sin forklaring.

«Det er én ting jeg tenker på hele tiden. Han kunne ha stanset dette. Han så at det satt et barn i bilen. Hvordan kunne han gjøre dette. Vi kunne dødd alle sammen. Barna var uskyldige. Vi var uskyldige. Hvordan kunne dette skje? Det ene barnet har store problemer. Han gråter, sover ikke, blir sint og sliter på skolen», sa hun.

Lå på sykehus i to måneder

Kvinnen lå på sykehus i to måneder etter ulykken. Hun fikk skader i venstre arm og skulder, har mistet deler av kjeven og begge beina ble skadet.

Hun fortalte i retten at den ett år gamle gutten hennes ikke kjente henne igjen på veldig lenge fordi ansiktet hennes var skadet og hovent.

Kvinnen merker fortsatt skadene etter ulykken.

Erkjenner ikke straffskyld for drap

Forsvarer Jon Anders Hasle presiserer at tiltalte ikke erkjenner straffskyld for å ha drept eller skadet noen med viten og vilje.

Tiltalte erkjenner imidlertid det som skjedde, og han erkjenner skyld i den forstand at det som skjedde var uaktsomt. Han erkjenner også at han har et erstatningsansvar, sa forsvareren i retten i dag.

– Det store temaet er forsettet hans, sier Hasle. Han mener saken dreier seg om hva tiltalte tenkte da han kjørte denne natten.