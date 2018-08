Det skriver Dagbladet. En familiefar fra Skien døde i ulykken.

21-åringen skal møte i retten i Larvik 26. september. Det er satt av tre dager til saken.

Frontkolliderte

Tiltalte kommer fra Bergen, men bor i Skien. Ifølge tiltalen krysset han en sperring for å komme seg over i motgående kjørefelt i forkant av kollisjonen.

Han skal ha kjørt i motsatt kjøreretning i flere kilometer på E18 mellom Larvik og Langangen før han frontkolliderte med en annen bil. Politiet mener han gjorde dette med vilje.

Mor, far og tre barn var på vei hjem til Skien da bilen med 21-åringen bak rattet krasjet inn dem. Frontkollisjonen førte til at familiefaren, 47 år gamle Azad Hamam, døde 1. januar.

Kona og de tre barna på 7 og 5 år og en 11 måneder gammel baby ble skadd. Det ene barnet og moren fikk omfattende skader. Også 21-åringen ble innlagt på sykehus etter hendelsen.

Promille

Politiet mistenkte tidlig at tiltalte kjørte i beruset tilstand. 21-åringens blodprøve viste ifølge tiltalen 1,32 i promille to timer etter dødsulykken. I tillegg til forsettlig drap og promillekjøring, er han tiltalt for grov kroppsskade, skriver Dagbladet.

Til avisa sier politiinspektør Magnar Pedersen at politiet har sikret seg bilde- og videomateriale fra minuttene før dødsulykken. Selve kollisjonen har de ikke fotomateriale av.

Nekter straffskyld

21-åringens forsvarer, advokat Jon Anders Hasle, opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffskyld for drap eller grov kroppsskade.

– Han erkjenner å ha kjørt i beruset tilstand, og det som har med vegtrafikkovertredelser å gjøre. Når det gjelder drap, nekter han straffskyld. Det samme gjør han når det gjelder kroppskrenkelsene som skal ha skjedd med de andre i bilen.

– Bakgrunnen for det er at han er klar på at han ikke har hatt slike tanker når han har kjørt bilen. Det har vært helt andre tanker han har hatt, uten at jeg kan gå i dybden på det.

21-åringen sitter fortsatt varetektsfengslet.

– Hva har han forklart om ulykken?

– Jeg kan ikke gå i detalj på det. Det blir ikke riktig før saken. Men han har forklart at han ikke har ment eller hatt tanker om å drepe noen på noen som helst måte når han har kjørt. Han har hatt helt andre tanker, uten at jeg kan gå i dybden på det, sier Hasle.