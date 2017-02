Nå kommer den nye årsavgiften

Fra og med 2018 blir årsavgiften på bil erstattet av en ny avgift som skal kreves inn av forsikringsselskapene på vegne av staten.

Det betyr at den allerede har begynt å dukke opp på fakturaer hos dem som betaler for et helt år av gangen. Grunnen til det er at trafikkforsikringsavgiften betales sammen med ansvarsforsikringen på kjøretøyet.

Finansminister Siv Jensen sier til NRK at hele poenget er å gjøre det enklere og mer fleksibelt for dem som har bil og motorsykkel.

BEDRE: Finansminister Siv Jensen sier den nye ordningen skal gjøre det enklere for eiere av kjøretøy. Foto: Siv Sandvik / NRK

– Vanligvis må man betale hele årsavgiften på én gang. Nå har vi gjort det slik at man kan dele den opp i månedlige, kvartalsvise eller halvårlige rater, ut fra hva som passer forbrukeren best, sier finansminister Jensen.

Hvis man ikke bruker bilen hele året, skal man heller ikke måtte betale avgift hele året.

Positiv forsikringsbransje

Roger Stenseth som er fagdirektør i Trafikkforsikringsforeningen, sier at forsikringsbransjen er positiv til den nye ordningen.

– Man betaler vegavgiften til staten kun når det er et forsikringsbehov på en bil. Når bilen er registrert, skal man betale både forsikring og avgift. Hvis man ikke har behov for forsikring fordi man for eksempel selger eller avregistrerer bilen, behøver man heller ikke å betale, forteller Stenseth som mener det er en god ting å bidra til at staten og samfunnet sparer penger.

Han begrunner det med at innkrevingen av årsavgiften var den mest kostbare særavgiftsordningen å håndtere for staten.

– Der vil forsikringsbransjen kunne bidra. Det er mulig at man ved innføring av nye avgifter blir noe overraska, men jeg må presisere at her skal ingen betale mer uansett hvilket forsikringsselskap man velger, avslutter Roger Stenseth.