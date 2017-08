Mistet finger på grunn av gifteringen

Søndag 23. juli 2017 fikk Hortens-mannen Bjarne Johannessen et minne for livet.

Det var sommerferie, familien var på tur med seilbåten og lå fortøyd ved ei flytebrygge i Skjærhalden på Hvaler. Klokka 8 på morgenen skulle Johannessen ta seg et morgenbad slik han pleier å gjøre. Det gikk fint, helt til han kom opp av vannet.

– Jeg sto bak på badeplattformen, men plutselig gled jeg.

Johannessen grep nærmest automatisk tak i noe for å holde seg fast, og det var da det skjedde. Gifteringen hektet seg fast i en skrue på et fenderstativ. Johannessen falt uti vannet, men både gifteringen og fingeren hang igjen i skruen.

– Da jeg lå nede i vannet, så jeg hva som hadde skjedd. Det stakk ut ei beinpipe der fingeren hadde vært, og det gjorde fryktelig vondt.

Fikk ikke med seg fingeren hjem

Han fikk ropt på kona, ambulanse ble tilkalt og et par timer etter morgenbadet lå han på sykehuset i Fredrikstad. Der hadde de ikke kapasitet til å operere, og derfor ble han sendt til sykehuset i Tønsberg. Men selv om de tok med den avrevne fingeren, ble det ikke aktuelt å sy den på igjen.

– Det er for så vidt greit nok, selv om det vel er en grunn til at vi er født med ti fingre. Men det var synd jeg ikke fikk med meg fingeren hjem som et minne, smiler han.

– Billig forsikring

Ved akuttmottaket på Sykehuset i Vestfold har de ikke hørt om lignende tilfeller. Inntrykket der er at det først og fremst er folk i håndverksyrker som får fingerskader på grunn av ringer, men at de fleste i praktiske yrker tar av seg ringene når de jobber.

Det er Johannessens råd også. De som har manuelt arbeid, driver med maskiner og verktøy bør ta av seg ringene. Men det gjelder å tenke seg om uansett, også på fritida.

– Det er en billig forsikring.

Og han er tross alt glad for at det var fingeren på venstre og ikke høyre hånd som forsvant. For en av hobbyene hans er å spille baryton i musikkorps.

– Da bruker jeg en finger på venstre hånd og tre fingre på høyre.

En ting er sikkert. Bjarne N. Johannessen kommer ikke til å bære giftering igjen.

– Jeg får finne andre måter å uttrykke overfor kona at jeg er glad i henne.