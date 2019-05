Mann siktet for drapsforsøk i Sandefjord

Like etter klokken 07.00 mandag morgen ble politiet varslet om en voldshendelse i en leilighet i Sandefjord sentrum. Senere mandag ble det kjent at en mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk etter en voldsepisoden.

En mann i 40-årene er skadd og ble fløyet til Oslo universitetssykehus Ullevål med luftambulanse. Han skal ha blitt utsatt for stump vold.

– Det siste vi har fått vite er at han er under behandling. Mer vet vi ikke per nå, sier politiadvokat Fredrik Borg Johannessen til NRK i 12.40-tiden mandag.

Tidligere i dag meldte politiet at mannen selv ringte politiet og sa at han hadde blitt slått av en han hadde på besøk. Siktede skal ha blitt pågrepet på stedet.

Ikke avhørt

Johannessen opplyser videre at politiet per nå ikke vet noe om relasjonen mellom de to.

– De var hjemme hos den ene. Slik det ser ut nå, skal det der ha blitt uført vold med en stump gjenstand mot hodet til fornærmede, sier Johannessen.

De to involverte er foreløpig ikke avhørt av politiet.

– Både fornærmede og den pågrepne personen er foreløpig ikke i en tilstand der de kan avhøres. Så snart det skjer en endring der, vil de bli avhørt. Parallelt jobber politiet videre med å danne seg et bilde av hva som har skjedd i leiligheten, sier Johannessen.

Advokat Søren Hellenes er oppnevnt som siktedes forsvarer. Han har ikke ennå snakket med sin klient, og har derfor foreløpig ingen kommentar til saken.