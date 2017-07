Lag feriematen hjemme

T-bone steak er kanskje det mest amerikanske du kan legge på grillen, og det er som regel ganske mørt. På den ene siden av beinet ligger indrefileten. På den andre siden ligger ytrefileten.

Hvis du spanderer på deg et slikt stykke, kan det være lurt å grille den hel. Så deler du den opp i biter. Da beholder kjøttet mest saft.

Husk at kjøtt alltid skal være romtemperert før du legger det på grillen.

Ingredienser

GRØNNSAKER: Et tilleggstips fra kokk Morten Kristiansen er å grille grønnsaker ved siden av. Mais, aubergine, squash, paprika, tomat, løk, pastinakk og sop. Alt går på grillen. Foto: Igor Tratkowski / NRK

T-bone (så mye du tenker at dere orker)

Søtpoteter til baking

Lag gjerne en grillrub, eller babecuesaus.

Coleslaw til 4 personer:

1/2 kålhode

2 gulrøtter

1 eple

3 ss majones

1 ss rømme eller crème fraîche

saften av 1/3 sitron

salt, pepper, og 1 ss Worcestersaus

Slik gjør du

Tenn på grillen. Den trenger lang tid for å bli skikkelig varm.

Gni kjøttet inn med salt, pepper og de krydderne du ønsker.

Sett ovnen på 250 grader. Gni søtpotetene inn med olje og legg dem inn. De trenger cirka 45 minutter, avhengig av størrelsen.

Vent til grillen er blitt skikkelig varm. Det vil si at kullet begynner å bli hvitt, og at ingen flammer er å se. Legg så på kjøttet, og la det få et par-tre minutter på hver side. Kjøttet kan godt tas av grillen igjen, og legges på igjen til det er ferdig. Da er det lett å få den passe i tide.

Coleslaw lages ved å snitte kålen i tynne tynne strimler. Raspe gulrøtter og eple og blande alt med majones, crème fraîche og sitron. Smak til med salt, pepper og Worcestersaus.

Søtpotetene er ferdige når de er myke tvers igjennom. Poteten kan serveres med smør og rømme eller crème fraîche.