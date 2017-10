Kun fire av ti bruker refleks

Kun 4 av 10 voksne bruker refleks og i dag arrangeres refleksdagen over hele landet for å få folk til å bruke refleks. Ifølge en undersøkelse fra Trygg Trafikk og SpareBank 1 svarer halvparten av bilførerne på Østlandet at de har opplevd å nesten kjøre på en fotgjenger de ikke kunne se i mørket.