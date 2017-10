Kulturfolket vil stoppe millionkutt

Teaterorganisasjonen Frilynt og Sandefjord teaterforening reagerer på regjeringas kuttforslag på 22 millioner kroner til frivillige lag og foreninger. Onsdag reiser de sammen med Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch til Stortinget for å få politikerne til hindre at regjeringa kutter støtten kurs og opplæring for korps, teaterforeninger og andre kulturaktører i statsbudsjettet, forteller generalsekretær Frode Rismyhr i Frilynt.