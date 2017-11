Krever 600 000 av jegerforening

– Dette er dramatisk, sier generalsekretær i Norges jeger- og fiskeforbund, Espen Søilen​​​​.

Bakgrunnen er at Tjølling jeger- og fiskeforening har importert flere tusen befruktede fasan- og rapphønsegg for å trene hunder på levende fugl. Målet var gode fuglehunder i konkurranser og rypejakt.

Leter etter alternativer

– Vi har invitert foreningen inn til et møte for å få en gjennomgang av saken, og se på hvilke alternativer som finnes, sier Søilen.

Ifølge Landbruksdepartementet har foreningen importert 8430 befruktede egg fra Sverige i årene 2014 til 2016. Eggene ble først ruget ut og kyllingene alet opp før fuglene ble satt ut i naturen. Tollsatsen for egg som blir brukt slik er på 427 prosent.

Foreningen ba om nedsatt toll allerede i 2014. De fortsatte likevel å ta inn egg, og etter flere klagerunder ble saken endelig avgjort i vår.

– Det er veldig mye penger for en forening som baserer seg på frivillig innsats og dugnad. Det er et spørsmål om klubben i det hele tatt er i stand til å betale, men vi skal diskutere veien videre med dem, sier Søilen.

– Risikerer en langsom død

I denne låven ble fuglene alet opp før utsetting i 2014 og 2015. Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Både miljø- og landbruksmyndighetene mener virksomheten var ulovlig. Foreningen hadde ikke tillatelse til å sette ut fugl. I tillegg skal fuglene settes ut i naturen før 20. juli. Grunnen er at fuglene skal ha mulighet til å leve et fritt liv, og å lære å finne mat selv.

NRK har snakket med flere som bekrefter at Tjølling jeger- og fiskerforening har satt ut fuglene fra slutten av august og utover høsten.

– Fuglene som blir satt ut for sent blir kun et redskap for egeninteresse, og lider en langsom død og fryser i hjel, særlig under kalde vintre, sier Jo Anders Auran i Miljødirektoratet.

Forholdene ble politianmeldt, men saken ble henlagt i 2016 på grunn av bevisets stilling.

– En ikke-sak

Dette er saken Ekspandér faktaboks Tjølling JJF ba i 2014 om tollsats på 15,50 per kilo befruktede fasan og rapphønsegg.

Landbruksdepartementet har avgjort at riktig tollsats er 427 prosent av kjøpesum.

Norges jeger- og fiskerforbund bekrefter at tollmyndighetene har sendt varsel om krav på over 600 000.

Tjølling JJF har satt ut fasan og rapphøns uten godkjenning fra Miljødirektoratet.

Dersom man har godkjenning for å sette ut fugl må det skje senest 20. juli, av hensyn til dyrevelferden.

Flere kilder NRK har snakket med forteller at fugler fra Tjølling JJF er satt ut fra slutten av august og utover høsten. Tjølling jeger- og fiskeforening avviser at den har gjort noe galt.

Leder for Tjølling jeger- og fiskerforening, Ingebjørg Barland Ludvigsen, vil ikke snakke om saken. I et brev til Norges jeger- og fiskeforening skriver hun i sommer:

«Vi vedkjenner oss at dette har tatt en helt annen retning enn det som var vår intensjon, og at dimensjonen av saken nå er for stor for oss som forening å håndtere på egenhånd.»

Overfor NRK tilbakeviser hun alle påstander, og sier de ikke har mottatt noe tollkrav. Hun har tidligere svart NRK via e-post at:

«Din fremstilling av spørsmål i denne saken, står ikke i forhold til Tjølling JFFs avklaring i saken med Landbruksdepartementet.»

NRK har lest brevet fra Landbruksdepartementet. Der står det blant annet:

«Det er etter dette klart at Tjølling Jeger og Fiskerforenings virksomhet har vært ulovlig etter miljømyndighetenes regelverk for hele perioden denne klagesaken omfatter. (...) I tillegg har foreningen også brutt annet regelverk ved å sette fuglene ut i naturen uten nødvendig tillatelser fra Miljømyndighetene, dertil i strid med Mattilsynets regelverksfrister for utsetting av fugl.»

Klubbhuset til Tjølling jeger og fiskerforening. Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Kasserer i foreningen, Roar Emil Bergmann, var leder for hundegruppa da saken startet i 2014. Når NRK konfronterer ham med bruddene på miljømyndighetenes krav og kravet fra Tollvesenet, sier han at dette er en ikke-sak.

– Du har ikke noe sak. Alt er i orden hos oss, sier Bergmann.

På spørsmål om dokumentasjon vil verken Bergmann eller Ludvigsen sende det til NRK, eller frita departementet for taushetsplikt for en del opplysninger i saken.

