Klage avslått – fuglehundeiere får ikke drive oppdrett

– Vi er uenig i departementets avgjørelse. Fasan og rapphøns har eksistert i norsk fauna i flere hundre år og gjør det fortsatt.

Det sier Torsten Dehn, styreleder i Fuglehundklubbenes forbund.

Forbundet klaget på Miljødirektoratets vedtak om å ikke tillate hold og oppdrett av fasan og rapphøns inn for Klima- og miljødepartementet.

De avslo klagen.

Vedtaket fra Miljødirektoratet blir dermed opprettholdt.

Begrunnelsen er at disse fuglene har vanskelig for å overleve i det norske klimaet.

«Etter departementets vurdering tyder tilgjengelig kunnskap på at fasan og rapphøns ikke har gode muligheter for å tilpasse seg og overleve der de settes ut. Blant annet med tanke på norske klimatiske forhold.» (Klima- og miljødepartementet).

Siri Marthinsen, pressekontakt i Noah. Foto: Bente Isefjær / NOAH

Svært gledelig, mener Siri Marthinsen i dyrevernsorganisasjonen Noah.

– Det betyr at departementet er enig med oss i at dyrevelferd skal tas hensyn til i vurderingen. Dyrevelferdsloven nedsetter et forbud mot å behandle dyr på denne måten hvis de ikke kan klare seg ute.

– Tøffere forhold i Russland

Fuglehundklubbenes forbund mener avgjørelsen er lite kunnskapsbasert.

– Det er stammer av disse fuglene andre steder i Skandinavia, blant annet i Finland. De lever også i tøffere forhold i Russland enn det vi har her, sier Dehn.

Derfor vil de engasjere forskere for å få ny kunnskap inn i debatten.

– Det var vært en oppfatning i visse kretser som ikke er kunnskapsbasert. Vi bestiller derfor en forskningsrapport for å få mer fakta til påstander vi mener ikke er godt nok dokumentert.

Oppdraget vil ifølge forbundet gå til norske forskere.

Omstridt praksis

Fuglehundeiere har i mange år satt fasaner og rapphøns ut i naturen for å trene hundene sine.

En praksis som har vært omstridt etter at NRK i 2018 fortalte om fugler som døde av sult og kulde i løpet av vinteren.

Flere organisasjoner reagerte på praksisen. Og det har vært flere runder om saken:

Nå har også Klima- og miljødepartementet satt foten ned for denne praksisen.

– Denne avgjørelsen betyr at det endelig er slutt på å holde fasan og rapphøns i fangenskap og bruke dem til jakthundtrening, sier Marthinsen.

Striden står blant annet om rapphøns og fasaner kan klare seg ute i norsk natur om vinteren. Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Norgesmesterskap i Sverige

Fuglehundklubber bruker fuglene til å trene på rypejakt. De har også konkurranser for å kåre beste fuglehund.

Nå må de ut av Norge for å kunne fortsette sporten sin.

– Vi har arrangert norgesmesterskap med kongepokal i over 50 år, sier Dehn.

– Vi ser jo for oss at vi er nødt til å arrangere norgesmesterskap i Sverige. Det er der vi trener nå, fortsetter han.

Vestfold fuglehundklubb har også vært involvert i saken, men ønsker ikke å kommentere departementets avgjørelse. De henviser til forbundet sentralt.