Den kan dykke ned til 6 000 meter, og kartlegge to og en halv kvadratkilometer av havbunnen på en time.

Nå skal en norskprodusert undervannsrobot, kalt «Hugin», brukes for å rydde opp gammel fiskeredskap, og kartlegge miljøtilstanden på sjøbunnen i Oslofjorden.

– Ved å kunne kartlegge dette og gjøre folk kjent med at det ikke ser bra ut, så slutter de å kaste søppel, sier Olaf Falck-Pedersen.

Han er leder for verdiskapningsinitiativet i Vestfold, der kommunene og fylket har gått sammen om et prosjekt for å øke verdiskapning i Vestfold.

Leder for verdiskapningsinitiativet i Vestfold, Olaf Falck-Pedersen håper at folk slutter å kaste søppel i havet når de nå kan kartlegge hvordan havbunnen ser ut. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Åpner seg nye muligheter

Det er Kongsberg Maritime og Forsvarets forskningsinstitutt som har utviklet undervannsfarkosten.

Håpet er at Hugin kan brukes til en mer effektiv kartlegging av havbunnsområder med fokus på marint søppel, skipsvrak, marinarkeologi, miljøtilstand, geologi og løsmasser.

– Det er viktig å vite hva vi har, å vite nåsituasjonen og hvordan ting utvikler seg. Det er det som er så fantastisk med denne teknologien, nå kan vi reise på tokt og finne fantastisk mye data, sier Falck-Pedersen.

Hugin kan også brukes til å finne for eksempel båter som er senket for å svindle forsikringsselskapene.

– Dette er veldig interessant, også for forsikringsselskaper å finne dumpede ting, sier Falck-Pedersen.

– Kartlegger Oslofjorden på et par dager

Ifølge divisjonsdirektør i SubSea Kongsberg maritim, Bjørn Jalving, måler undervannsfarkosten miljøet under havet med en nøyaktighet som er bedre enn andre alternativer.

– Det er en intelligent robot som gjør at man måler på en mye mer effektiv måte enn tidligere. Sensorene ser bredt og det gjør at Oslofjorden kan kartlegges nøyaktig på et par dager, sier Jalving.

Han forteller at den også kan gi et oversiktsbilde av havbunnen og miljøtilstanden.

– Det gjør at man får mye mer data til forvaltning av kysten enn tidligere, sier han.

Divisjonsredaktør i SubSea Kongsberg maritim Bjørn Jalving mener at Hugin kan kartlegge havbunn på en måte som aldri har blitt gjort før. Foto: Philip Hofgaard / NRK

«Torsken tilbake»

Styreleder i Færder nasjonalpark og ordfører på Nøtterøy, Roar Jonstang forteller at de har et prosjekt som heter «Torsken tilbake». Dette går blant annet ut på å finne ut hvordan utviklingen av miljøforholdene torsken trives i Ytre Oslofjord.

– Og da trenger vi data, og disse dataene som Hugin kan hente inn, er vi veldig opptatt av, sier Jonstang.

Han forteller at det er registrert hundrevis av forlatte teiner og at mange av dem fortsatt fisker.

– En av de store utfordringene i dette prosjektet er å få identifisert disse og få dem uskadeliggjort. Da må vi finne dem, sier han.